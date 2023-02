Este sábado, en el último juego del día de la Liga BetPlay, Junior de Barranquilla perdió en condición de visitante 1-0 ante Deportivo Pasto y aumentó la crisis futbolística que acumula desde el año anterior; en total son 11 partidos consecutivos sin ganar.

Con Juan Fernando Quintero como titular —el fichaje más rimbombante del fútbol colombiano esta temporada—, los dirigidos por el técnico Arturo Reyes buscaban conseguir su primera victoria del semestre.

Sin embargo, la condición física del Pasto fue superior y esto hizo que el portero Mario Sebastián Viera terminara como una de las figuras del compromiso. Aunque los dos equipos tuvieron llegadas de peligro, los locales fueron los que finalmente consiguieron romper la igualdad.

Cuando todo parecía que el juego terminaría en empate, el atacante del Junior Andrey Estupiñán cometió una falta dentro del área y el juez del partido decretó penal. Edwar López fue el encargado del cobro y transformó la pena máxima en la única anotación del partido.

Con ese resultado Junior ocupa la casilla 15 del torneo con solo 3 puntos, producto de tres empates. En la próxima jornada, el ‘Tiburón’ recibirá a La Equidad en busca de mejorar la racha negativa.

‘Juanfer’ Quintero fue criticado por derrota del Junior

Una vez se terminó el compromiso, varios internautas la emprendieron contra el volante antioqueño, quien se convirtió en el futbolista mejor pagado en la historia del balompié nacional.

Aunque para algunos la mala racha del Junior no es culpa suya, hay quienes lo señalan de no mostrar la totalidad de sus condiciones, e incluso algunos se burlan de él por no dejarse ver en los terrenos de juego.

Acá, algunas críticas que recibió el futbolista:

