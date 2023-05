Para Independiente Medellín no hay tregua en la Liga Betplay-1. Deberá sumar los tres puntos hoy (6:00 p. m.) cuando enfrente a Once Caldas, en duelo pendiente de la fecha 15 en el Atanasio Girardot, si quiere seguir con posibilidades de clasificar a los cuadrangulares semifinales.

(Lea también: Cano recuerda por qué no puede jugar para Colombia, luego de que hinchas lo piden a gritos)

Este partido será el estreno del cuerpo técnico interino encabezado por Sebastián Botero, Francisco Nájera y Roberto Carlos Cortés. El DIM se medirá a la escuadra manizaleña que, aunque ya no tiene opción de avanzar a la siguiente fase del campeonato y es colera con 15 puntos, está luchando por no descender.

El ‘Equipo del Pueblo’ se ubica en el puesto diez con 22 unidades, a dos del octavo que es Junior y a falta de tres partidos deberá ganarlos todos para sellar su clasificación y no depender de nadie.

De lo contrario podría despedirse del certamen de manera anticipada, algo que no sucede desde el 2021 cuando Medellín se quedó por fuera de las rondas semifinales de los torneos Apertura y Finalización.

Esperanza de gol

Una de las novedades para este juego sería el regreso a la titular del artillero Díber Cambindo, quien ya se recuperó de una lesión de tobillo sufrida el 29 de abril ante Nacional. El caucano reapareció el pasado domingo en la derrota con Pereira (1-3), ingresando al minuto 51 por Luciano Pons.

De hecho, es el goleador del elenco paisa con seis anotaciones en el torneo y tiene al Once Caldas como una de sus víctimas preferidas: le ha convertidos tres goles en los últimos dos compromisos.

Además, se espera la reaparición en el arco de Andrés Mosquera Marmolejo, quien estuvo un mes por fuera de las canchas debido a una lesión de tobillo y es requerido con urgencia debido a la dificultad del Medellín por sacar su arco en cero. No lo hace desde hace cuatro encuentros (12 de abril por la fecha 13 ante Cali, 3-0).

Duelo parejo

DIM y Once Caldas se han enfrentado en 199 ocasiones: 68 victorias para el Poderoso contra 67 de los albos (van 64 empates).

En goles anotados, la diferencia es de solo uno, 255 rojos contra 256 blancos. El más reciente juego en el Atanasio quedó empatado (1-1) con una anotación de Cambindo.

(Vea también: Ni bus del Medellín se salvó del mal momento: se varó y jugadores se bajaron a empujar)

El último triunfo de local de los rojos ante el conjunto blanco se remonta al 8 de agosto de 2021. Esa vez lo venció 3-1 con goles de Edwar López, Díber Cambindo y Vladimir Hernández.

El entrenador Botero habló previo a este duelo y señaló que el Medellín no va a cambiar mucho de la noche a la mañana en cuanto al juego, pero que trató de llegarles a los jugadores desde lo mental y a partir de ahí construirá con base en lo que llevaba el proceso del anterior estratega, David González, que hace pocos días dejó el cargo.

En relación con el rival, dijo que se para con tres defensores. “Tenemos un plan de juego con base en esa propuesta”.

Añadió que Caldas tiene un cuerpo técnico experimentado (Pedro Sarmiento y Hernán Darío Herrera), al que conoce hace mucho tiempo.

Al Medellín le restará enfrentar a Pasto el domingo (2:00 p.m.) y Unión Magdalena (horario por confirmar), todos en condición de local.