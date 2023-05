Germán Cano está viviendo el mejor momento de su carrera deportiva, sin duda alguna, es el mejor jugador de Fluminense y es comparado con los mejores delanteros del mundo.

Para nadie es un secreto que Cano es un gran goleador; en su paso por el Deportivo Pereira y el Deportivo Independiente Medellín demostró ser un jugador letal. Ahora, y a los 35 años, sigue dando de que hablar, y no solamente por su talento, sino porque, no ha sido llamado por su país natal, Argentina, ni por el país que le brindó tanto amor, Colombia.

Para los micrófonos del Alargue, de Caracol Radio, Germán Cano expresó: “Lo que pasa es que no llegué a estar el tiempo necesario que me pedía migración para poder cumplir esos dos años que obligatoriamente me pedía, estuve un año y medio en el 2018 y salió la oportunidad de venirme a Brasil y no pude cumplir esos dos años. Estaba haciendo todos los trámites para poder nacionalizarme y jugar con la Selección Colombia, pero no se dio, quedó todo en cero y no se pudo resolver ese tema”.

Como si fuera poco, agregó: “Primero fue eso, que era lo que queríamos, nunca tuve ningún llamado pero bueno, hoy por hoy me toca estar en otro país y trabajando aquí. En su momento nadie me llamó, sí hubo mucha prensa que hablaban que me iban a llamar, pero eso no sucedió”.

Ahora le preguntamos, ¿La falta de gol que tuvo la selección Colombia en las pasadas Eliminatorias pudo ser evitada con Germán Cano en la nómina ‘Tricolor’?