Daniel Cataño, poco a poco, se ha ganado el cariño de los hinchas de Millonarios F. C. Desde su controvertida salida del Deportes Tolima luego de errar el penal en la final de la Liga Betplay 2022-I ante Atlético Nacional, el volante ha tomado nuevos aires en el cuadro capitalino, donde ha tenido destacadas actuaciones que han hecho mérito de elogios de los aficionados en el poco tiempo que lleva en el ‘Embajador’.

Es tanto el aprecio que se ganó en menos de un año que sus seguidores de Millonarios lo llenan de halagos en sus redes sociales. Recientemente, un hincha ‘albiazul’ mostró los saludos que tanto él como su madre dejaron para el volante 10, quien no dudó en responder a los mensajes.

Después de sufrir una agresión por parte de un hincha del Tolima en febrero, el volante ha recibido mayor apoyo y reconocimiento en el fútbol colombiano, sin exceptuar a los aficionados del ‘Embajador’. El usuario de Tiktok e hincha de ‘Millos’, @yeyoymechiz, mostró en un video la conversación que tuvo con el volante. A través de Instagram, el hincha le dejó un saludo a Cataño, acompañado de un cumplido. “Juegas una ch… mi apá”, le dijo el hincha.

Luego de que el jugador respondiera con un “gracias parcero”, el internauta de inmediato le mandó el audio de un saludo de su madre para Cataño que estuvo subido de tono.

“¡Hola, Cataño! Dios me lo guarde y me lo bendiga. Que la virgen me lo cuide. Gracias gon… por ser tan buen jugador. Lo amo, gon…, bendiciones”, le dijo la señora a Cataño.