El serbio Novak Djokovic, vigente campeón en Roma, y quien busca su séptimo título en el torneo, tuvo palabras positivas y de admiración para el español Carlos Alcaraz, quien pase lo que pase en Roma será el nuevo número uno del mundo el próximo lunes.

(Lea también: Lágrimas de emoción y deshago de Djokovic luego de ser campeón del Abierto de Australia)

Novak dijo a los medios en Roma que “Alcaraz va a ser el número uno del mundo tras el Master y se lo merece. Ha estado jugando un tenis impresionante, a un gran nivel”.

Djokovic debutará este viernes y Alcaraz lo hará el sábado ante su compatriota Alberto Ramos-Vinolas.

De acuerdo con la programación del Master 1000 de Roma, en donde está brillando la colombiana María Camila Osorio, Alcaraz y Djokovic solo se podrían encontrar en el torneo si ambos llegan a la final.

Sobre esta opción, Djokovic mencionó que “nos hemos enfrentado una sola vez, fue el año pasado en Madrid. Si tenemos la oportunidad de enfrentarnos aquí, sería en la final y creo que a los dos nos encantaría”.

El rival

(Vea también: [Video] Rigoberto Urán respondió a fanática de casi lo deja sordo: “¿Qué desayunó?”)

El argentino Tomás Etcheverry, número 61 del mundo, venció en primera ronda del Masters 1000 de Roma y será el primer adversario del número uno mundial Novak Djokovic en la capital italiana.

Etcheverry se impuso en dos sets, con parciales de 7-6 (9/7) y 6-3, al joven francés Luca Van Assche, número 85 del ranquin. La estrella serbia, por su parte, está exento de jugar en la primera ronda al ser cabeza de serie y arrancará en el torneo con ese duelo ante el jugador bonaerense.

This is how a No.1 warms up in Rome 🥰#IBI23 pic.twitter.com/ctSHZ9H45y

— Internazionali BNL d'Italia (@InteBNLdItalia) May 10, 2023