Un hecho muy similar al ocurrido el pasado 12 de febrero en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué se registró en la jornada del jueves en la UEFA Europa League, más exactamente en el choque entre PSV Eindhoven de Países Bajos y Sevilla de España. Un hincha ingresó al campo de juego y agredió al arquero del conjunto ibérico, Marko Dmitrović, quien se vio expuesto a este lamentable suceso.

(Vea también: Iago Falqué y sus “verdades” sobre La Equidad, Millonarios y las canchas del FPC)

Dmitrović, tras recibir un golpe del fanático local, quien cruzó con libertad el gramado del Philips Stadion, logró reducir al infractor y contenerlo mientras las autoridades se hicieron cargo. A diferencia del volante de Millonarios, Daniel Cataño, quien tras la agresión propinada por Alejandro Montenegro, hincha del Deportes Tolima, respondió al ataque y ejerció justicia por mano propia.

Tomó la peor decisión… Un hincha de PSV ingresó a la cancha, A PEGARLE A MARKO DMITROVIC, arquero de Sevilla. No sabía donde se estaba metiendo 😬…

Aunque el futbolista confesó que se vio tentado a tomar venganza, al final recapacitó y se dio cuenta de que no podía afectar el espectáculo. Y es que, contrario a lo acontecido en ese duelo del FPC, que era válido por la cuarta fecha de la Liga BetPlay 1 2023, en el cotejo de la vuelta de los ‘Play Offs’ del certamen europeo, el elenco foráneo no se retiró del campo, alegando falta de garantías.

“Me empujó por la espalda e intentó pegarme. La verdad es que tenía deseos de pegarle, pero si quiere pelea vamos a un evento como es boxeo, pero el fútbol no merece estas cosas. Pero bueno, algún aficionado que estaba borracho, alocado, idiota, que salta. Espero que le castiguen (…) Nunca me he pegado en mi vida, pero sé defenderme”, expresó el golero, con absoluta tranquilidad.