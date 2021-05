Los Jazz explicaron a través de un comunicado que la Policía encontró a Eaton el viernes tirado en la carretera alrededor de las 8:30 de la noche (hora local), después de aparentemente chocar su bicicleta en el condado de Summit (Utah), en la región oeste de Estados Unidos.

Según el equipo de Utah, la Oficina del Sheriff del condado de Summit les informó que Eaton fue llevado a un hospital, donde murió más tarde, y que no había razón para creer que un vehículo estuvo involucrado en el accidente.

“Siempre fue nuestro embajador y le damos el pésame a su esposa Teri y familia”, añadió el boletín.

Por su parte, la NBA también a través de un comunicado “lamentó” el fallecimiento de Eaton, al que consideró una leyenda de los Jazz después de haber sido votado 2 veces al Partido de las Estrellas y haber sido presidente de la Asociación de Jugadores Retirados.

El pívot pasó toda su carrera con el Jazz, lideró la liga en tapones 4 veces y su promedio de 5,6 por partido en 1984-85 sigue siendo el promedio más alto desde que la NBA comenzó a contabilizar oficialmente esa estadística.

El promedio de tapones de la carrera de Eaton de 3,51 por partido es el mejor en la historia de la NBA, y su carrera sucedió casi por accidente.

Eaton trabajaba como mecánico de automóviles en 1977 cuando un entrenador de baloncesto de un colegio comunitario lo convenció de que se inscribiera. A partir de ahí, se fue a UCLA, y siguió su paso por los Jazz.

Los Phoenix Suns lo eligieron con el número 107 en el sorteo universitario de 1979, luego fue seleccionado de nuevo con el 72 por los Jazz en 1982 y su último partido lo disputó en 1993, pero los problemas de espalda acabaron con su carrera y se retiró en septiembre de 1994.

Sus 11 temporadas con los Jazz son la tercera mayor cantidad en la historia del equipo, detrás de los pilares de Utah, el exala-pívot Karl Malone y el exbase John Stockton. Su durabilidad fue notable, apareciendo una vez en 338 partidos consecutivos. Terminó su carrera con promedios de 6,0 puntos y 7,9 rebotes.

Eaton llevó siempre el número 53 en su camiseta y fue una de las primeras retiradas por los Jazz. Lo eligieron Jugador Defensivo del Año en las temporadas 1984-85 y 1988-89, seleccionado en 5 ocasiones al Equipo Defensivo (3 nominaciones al primer equipo, 2 selecciones del segundo equipo) y fue un All-Star en 1989.

El expívot había sido, entre otras cosas, restaurador y orador motivacional en su jubilación. En los últimos años, se desempeñó como mentor del pívot de los Jazz, el francés Rudy Gobert, el único otro jugador en la historia del equipo que ganó el premio al Jugador Defensivo del Año.

To my great mentor and friend @markeaton7ft4 , one of kind and an amazing human being, i’m grateful for your presence in my life over the years. Gonna miss our conversations. But i know you’ll be watching. pic.twitter.com/XDvEJTPCwp

— Rudy Gobert (@rudygobert27) May 29, 2021