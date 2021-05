De acuerdo con el diario Orlando Sentinel, que cita al Departamento para el Cumplimiento de la Ley (FDLE, siglas en inglés), de los 636 centros religiosos, 355 están Florida y el resto en diferentes lugares de la nación norteamericana.

Las autoridades identificaron a los ladrones como Ionut Raducan, de 33 años; Marius Dumitru, 27; otro Marius Dumitru, 34; Panait Dumitru, 32 años; Catalin Trandafir, 45; y Simona Trandafir, 39. Los primeros 4 ya fueron capturados y los últimos 2 son prófugos de la justicia.

Los implicados, que se robaron unos 2.700 millones de pesos colombianos en donaciones, son acusados de cargos de extorsión, hurto mayor, posesión ilegal de información de identificación personal y lavado de dinero, dijo Gretl Plessinger, portavoz de FDLE, citado por el mismo medio.

Los ladrones son ciudadanos rumanos y viajaron por carretera a diferentes ciudades para robar más de 1.500 cheques de donaciones de los buzones de correo de las iglesias, a veces robando hasta 85 iglesias en un día, detalla el informe de las autoridades.

Six Orlando residents stole over $700,000 from Florida churches, FDLE says https://t.co/NiCtkrzwDQ pic.twitter.com/W8rlF1bBnG

— Orlando Sentinel (@orlandosentinel) May 26, 2021