Manchester City ya quiere dejar atrás lo que fue el partido contra el equipo de Thomas Tuchel. Por ello, desde España ya se rumora que los ‘Ciudadanos’ quieren reforzar la zona defensiva con el fichaje de Sergio Ramos, explicó ESPN citando a sus fuentes.

El medio deportivo comentó que a Pep Guardiola le gusta la experiencia del español: “En el club inglés están estudiando trasladarle una oferta”. No obstante, se especificó que esto depende de la evolución del estado físico del jugador y de sus proyectos a largo plazo.

El contrato de Ramos sería por dos años y llegaría a ocupar el puesto que deja Eric García, futbolista que vuelve a Barcelona. En la zona defensiva, Manchester City cuenta con personajes como John Stones y Rubén Días.

Esta versión también fue compartida por el Diario AS, medio que agregó que “la posible operación depende ahora de que Ramos y el Madrid no alcancen un acuerdo para prolongar el contrato en el mes exacto que queda de vinculación entre ambos”; el principal inconveniente sería que los ‘Merengues’ no le renovarían al central por dos años, sino solo por uno.

El Real Madrid ya contrató a David Alaba, quien viene desempeñándose como central izquierdo en la última temporada. Este usualmente jugaba más de lateral izquierdo, pero se fue acomodando en la posición de defensa después de la llegada de Alphonso Davies en Bayern Múnich.

Sergio Ramios (quien se quedó afuera de la Eurocopa) también es pretendido por el Paris Saint-Germain, equipo que, hasta hace una semana, era una de las principales opciones para el capitán ‘Blanco’.