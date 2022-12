Así lo dio a conocer María Lucía, hermana menor del jugador que perdió la vida a los 82 años de edad luego de sufrir múltiples complicaciones en sus órganos derivadas de un cáncer de colon.

La mujer explicó que la madre de Edson Arantes do Nascimento, nombre real del único jugador que ganó 3 Copas del Mundo, no está en óptimas condiciones de lucidez y que por eso tampoco le han dado la triste noticia.

“Mi mamá no sabe que él murió. Nosotros conversamos, pero ella no sabe. Ella está bien, pero está en su mundo. Ella no sabe, aunque a veces pareciera que sí”, apuntó la mujer en declaraciones destacadas por ESPN Brasil.