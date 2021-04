green

Luis Fernando Suárez se refirió en ‘El alargue’, programa de Caracol Radio, a la irregularidad que hay en varios de los elencos de la Liga BetPlay, donde los entrenadores son exaltados o destruidos de un momento a otro.

“Eso pasa porque esta es una liga mala; me parece que es antitécnica, es una liga con una exigencia muy grande en la que no se puede tener el trabajo necesario y en la que no se puede hablar de proyectos ni de procesos”, apuntó inicialmente.

Y reprochó que haya tanto recambio de futbolistas en los diferentes planteles: “La mitad de los equipos se arman y desarman en un año; entran 18 jugadores y salen 18, eso hace que el torneo no sea bueno”.

Además, recomendó que se vuelvan a implementar los campeonatos largos para que el nivel vuelva a subir y la representación internacional de las escuadras colombianas sea más decorosa.

“Esto no es algo que hoy se me ocurrió decirlo, siempre he pensado que el torneo colombiano debería ser de un año, con un campeón; eso da más posibilidad de trabajar, lo que hoy no se puede hacer porque se juega cada 3 días”, reflexionó.

Y concluyó aseverando que los objetivos de los dirigentes están apuntando hacia el lugar equivocado.

“Debería revisarse esta situación, pensarse más en el espectáculo que en el dinero o en sacar campeones cada 4 meses porque eso es lo que se hoy busca en Colombia”, finalizó.

La liga colombiana es mala, según Luis Fernando Suárez

