Después de la goleada que el Manchester City le propinó de este fin de semana a Liverpool (4-1), el estratega del club donde milita el futbolista colombiano Luis Díaz atendió a los medios con miras al juego de este martes ante el Chelsea.

(Vea también: Luis Díaz quedó en evidencia con Liverpool, está “desesperado” y los hinchas lo pillaron)

Una de las preguntas que le hicieron al alemán estuvo relacionada con la recuperación del ‘cafetero’, a quien diferentes aficionados piden en redes sociales para que pueda ayudar a cambiarle la cara al equipo teniendo en cuenta que no pasa por su mejor momento.

Y es que Díaz regresó hace unos días a los entrenamientos después de lo que fue la lesión de rodilla que lo sacó de las canchas en octubre. No obstante, todo parece indicar que no está listo para la competencia.

Jürgen Klopp provided a squad fitness update ahead of #CHELIV and the latest news on the availability of Luis Diaz and Thiago Alcantara ⤵️

— Liverpool FC (@LFC) April 3, 2023