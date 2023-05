El extremo de la Selección Colombia volvió a ser titular con Liverpool este domingo ante Tottenham después de los más de 6 meses que estuvo fuera de las canchas. Su regreso al equipo inicialista estuvo a la altura, ya que necesitó de solo 5 minutos para volver a marcar un gol y responder a la confianza de Jurgen Klopp.

(Vea también: Luis Díaz y su ‘apartamentazo’ en exclusivo sector de Barranquilla; ven sus goles en pantalla grande)

Su alegría la compartió en redes sociales —donde su esposa le dejó emotivas palabras—, pero este martes dio más detalles de la emoción que tiene actualmente por el momento que está teniendo después de una complicada lesión de rodilla.

Qué dijo Luis Díaz por su actualidad en Liverpool

En diálogo con los canales oficiales de los ‘reds’, el guajiro reiteró su deseo de volver a lograr ese nivel deportivo que tenía antes de lesionarse. De hecho, dejó claro que buscará dar lo mejor de sí para conseguirlo o incluso superarlo.

“Desde que llegué aquí, siempre he querido dar absolutamente todo, el 100 % todo el tiempo. Es un sueño hecho realidad, así que siempre quiero estar rindiendo a mi mejor nivel”, aseguró el atacante de 26 años.

Según explicó, su regreso ha sido más fácil por la forma en la que lo ayudan sus compañeros, pues ha logrado adaptarse poco a poco pese a que todo en principio fue desconocido para él.

“He tenido la ayuda de mis compañeros que me han permitido acostumbrarme al fútbol, al idioma y me han hecho sentir cómodo y a gusto. Me han hecho sentir como en casa en cada sesión de entrenamiento y todos estos fueron factores importantes para que me adaptara mucho más rápido”, agregó.

Díaz comentó que desde que llegó a Liverpool ha tenido el mismo deseo de progresar y dar lo mejor de él en cada juego, por lo que ahora que está volviendo a tener minutos no dejará de hacerlo. De hecho, hizo un balance de la temporada del equipo y lo que resta.

“No es ningún secreto que no ha sido la temporada que todos hubiéramos querido. Pero ahora tenemos que hacer un balance y ser conscientes de lo que no hemos estado haciendo bien para poder cambiar las cosas y mejorar. Necesitamos seguir haciendo eso, estar concentrados y mantenernos unidos aún más que nunca”, mencionó el colombiano.

Asimismo, se refirió a la cercanía que está teniendo con el uruguayo Darwin Núñez, con quien se enfrentó en Portugal cuando hacían parte del Porto y Benfica.

“En este momento estamos muy cerca. Pasamos casi cada segundo juntos desde el momento en que entramos al entrenamiento hasta el momento en que nos vamos. Es genial tenerlo como compañero de equipo ahora y estoy muy orgulloso de jugar junto a él porque sé lo buen jugador que es, su habilidad y calidad”, comentó el guajiro.

Luis Díaz muy seguramente vuelva a ser titular este miércoles en el juego en el que Liverpool enfrentará a Fulham por la jornada 28 de la Premier, el cual está programado para las 2:00 de la tarde, hora en Colombia.