Luis ‘Chino’ Sandoval salió del Junior de Barranquilla a causa de un acto de indisciplina que condenó tanto ‘Bolillo’ Gómez como la dirigencia del club, encabezada por su máximo accionista don Fuad Char, rescindiendo el contrato que tenía con el futbolista soledeño de 23 años de edad.

Ahora, semanas después de aquella trascendental decisión dentro de las filas ‘tiburonas’, el jugador (que actualmente se encuentra sin equipo) se ve inmerso en otro escándalo extradeportivo por cuenta de un video que una supuesta porrista del Junior habría subido a redes sociales.

Cuál es el nuevo escándalo que protagonizó Luis ‘Chino’ Sandoval

En las imágenes publicadas en Twitter se observa al jugador en una situación comprometedora con una mujer, identificada como exbastonera del conjunto rojiblanco.

“Después que no me deje ‘Chino’ Sandoval lo demás es cuento. No ves que él es todo”, se titula uno de los videos que subió el sitio web Comutricolor, en donde se observa al jugador besar apasionadamente en la boca a la mujer que aparece en la escena.

“El ‘Chino’ hace los aportes económicos a la chica”, es otra de las etiquetas que se ve en la publicación que puede verse en el siguiente enlace.

Por el momento, Luis ‘Chino’ Sandoval no se ha referido a este nuevo escándalo que no tiene que ver con un tema deportivo, pero que hinchas han relacionado como comportamientos excesivos ligados a su corta carrera que aún no despega.