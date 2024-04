Por: Gol Caracol

La temporada de Luis Díaz, con Liverpool, es digna de enmarcar. Hasta el momento, ha disputado un total de 2.986 minutos, distribuidos en 42 partidos. Allí, ha marcado 13 goles y brindado cuatro asistencias. Estos números confirman que es una pieza clave para el técnico Jurgen Klopp, quien, habitualmente, deposita su confianza en el delantero colombiano, pero esta vez fue la excepción.

Este jueves 11 de abril, a las 2:00 de la tarde (Hora de Colombia), en Anfield, los ‘reds’ recibirán a Atalanta, por la ida de los cuartos de final de la Europa League. Razón por la que hacerse fuerte en casa y sacar un buen resultado será fundamental. Sin embargo, el entrenador alemán sorprendió a más de uno, ya que realizó importantes variantes en su alineación titular para este encuentro.

Luis Díaz no será parte del once inicialista y estará en el banco de suplentes. Pero no es el único que deberá aguardar por su oportunidad, pues junto a ‘Lucho’ también estarán Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai, Andrew Robertson, entre otros. De hecho, de los pocos que suele estar desde el arranque y que repetirá contra los italianos es Darwin Núñez, encargado de marcar goles.

Alineación titular del Liverpool vs. Atalanta, con Luis Díaz de inicialista

Kelleher; Gómez, Konaté, Van Dijk, Tsimikas; Endo, Mac Allister, Jones; Elliott, Gakpo y Núñez.

