En Inglaterra, el choque del fin de semana será sin duda el que opondrá el domingo en Londres al Arsenal de Mikel Arteta con el Manchester City de Pep Guardiola, separados por un punto en lo alto de la tabla.

Pero antes, el sábado, el Manchester United, con seis derrotas en diez partidos entre todas las competiciones, y que viene de perder en casa ante el Galatasaray en Champions, regresa a la competición doméstica para medirse con el Brendtford.

(Lea también: Luis Díaz arrancó de suplente, pero tuvo minutos en triunfo de Liverpool por Europa League)

Los ‘Diablos Rojos’ son décimos en la Premier, y han sumado la mitad de puntos que sus vecinos del City, líderes del campeonato.

Además, los hombres de Erik ten Hag aún no han estrenado su casillero de puntos en la Liga de Campeones.

El Manchester United, a quien Dávinson Sánchez le regaló un gol por Champins, ha encajado 18 goles en 10 partidos, lo que constituye la mayor cifra en contra en ese mismo número de partidos desde la temporada 1966/67.

Pero el domingo todas las miradas estarán puestas en el choque entre el vigente campeón y actual líder Manchester City y el Arsenal (10:30 a.m. de Colombia, Espn y Star+).

PEP 💬 "No vamos a llorar o a quejarnos por no poder contar con Rodri. Tenemos que encontrar la solución. Tendremos once jugadores que intentarán ganar en Londres". pic.twitter.com/VvT1eKz8LN

Una victoria del Arsenal beneficiaría a su rival del norte de Londres, el Tottenham, segundo a punto del City, dispuesto a hacerse con el liderato en casa del recién ascendido Luton, el sábado (6:30 a.m. Espn y Star+).

El Liverpool del colombiano Luis Díaz, a quien le anularon un gol que era valedero, cuarto a dos puntos del líder, visita al Brighton el domingo (8:00 a.m. Star +).

We travel down south to take on Brighton this Sunday 🛣️#BHALIV pic.twitter.com/qnkIcZ6vt0

— Liverpool FC (@LFC) October 6, 2023