A la rabieta de Emiliano ‘Dibu’ Martínez contra un camarógrafo luego de perder contra Colombia, el técnico de Argentina, Lionel Scaloni, le agregó una lista de quejas por las condiciones del partido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de DSPORTS (@dsports)

¿Qué dijo Lionel Scaloni contra Colombia por horario de partido?

A las quejas que soltó sobre el arbitraje, el técnico de la ‘Albiceleste’ sumó otra más después de la derrota acerca de la hora en la que se jugó el encuentro en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

“No sé si le guste a la gente de Colombia que yo hable del calor, pero yo no hablaba del calor en sí, sino del horario del partido. Son dos cosas diferentes. Se ha visto en el segundo tiempo un partido que no creo que a la gente le guste ver. El calor es igual para los dos y el horario del partido no está bien. Se puede jugar a las 5, 6 o 7 de la tarde [sic]. No me parece sano”, aseguró en primera instancia.

El estratega argentino criticó que a su parecer, debido a la hora determinada para el comienzo del partido, los jugadores no desarrollaron al máximo su potencial y, por eso, cuestionó a los locales como anfitriones por esa decisión para llevar a cabo el duelo desde las 3:30 de la tarde (así a la Tricolor’ le haya ido bien a esa hora).

“No sé quiénes son los que deciden el horario del partido. Seguramente en este caso sea Colombia. Bueno, han decidido esto y ya estaba, pero es evidente que no son las condiciones, para ver un buen espectáculo”, afirmó.

A pesar de que fue notoria la intención por desacreditar la manera en la que se llevó a cabo el encuentro en que sus dirigidos perdieron, aseveró que “no es excusa” por lo que sentenció: “Sinceramente Colombia ha ganado y [hay que] felicitarlos”.

¿Cuál es la temperatura en Barranquilla?

La capital del Atlántico estuvo entre 29 y 30 grados centígrados entre las 3 y las 6 de la tarde, de acuerdo con información de Gemini acerca de las condiciones climáticas durante el horario del partido.

De hecho, hubo amenaza de lluvia para el duelo entre Colombia y Argentina, aunque finalmente el tema no tuvo un papel tan importante como el que planteó el técnico del equipo perdedor en la jornada.

Así, aunque dijeron en la previa que para ellos era un partido más, los argentinos no encajaron para nada bien la derrota contra los colombianos en la Eliminatoria al Mundial de 2026.

Lee También

¿Cuándo vuelve a jugar Colombia en Eliminatorias?

El próximo partido del seleccionado colombiano es el 10 de octubre contra Bolivia a 4.100 metros de altitud sobre el mar, en el mítico estadio municipal de El Alto (ver mapa).

La Selección Colombia tendrá que preparar muy bien su partido para, a diferencia del técnico del equipo de Argentina, no llenarse de excusas en el caso de vivir una derrota por las condiciones.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.