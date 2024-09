Por los recientes antecedentes, el partido entre la Selección Colombia y Argentina se ha convertido en uno de los más importantes en el continente sudamericano. La final de la Copa América 2024 y las semifinales de la Copa América 2021, han construido una gran rivalidad. Este martes, se vuelven a ver las caras y el ‘picante’ seguramente no faltará.

(Le puede interesar: Scaloni hizo berrinche por hora de Argentina vs. Colombia en Barranquilla: “No debería”)

Aunque se ha puesto sobre la mesa la discusión si el enfrentamiento entre la ‘tricolor’ y la ‘albiceleste’ es el nuevo clásico de la Conmebol, desde el sur del continente llegaron unas polémicas palabras sobre la importancia que tiene el partido de este 10 de septiembre para cada una de las selecciones.

“Ojo eh’, sé que podemos perder el martes con Colombia, un partido chivo que para ellos es la final del mundo y para nosotros es un partido más. Pero no me va a cambiar lo que estoy diciendo hoy: ya esta Selección no es más ‘Messidependiente'”, fueron las fuertes palabras que dejó el periodista Toti Pasman, en una columna publicada en el medio ‘Bolavip’.