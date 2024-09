Por: Gol Caracol

El partido entre la Selección Colombia y Argentina terminó con un triunfo 2-1 a favor de los de Néstor Lorenzo, gracias a los goles de Yerson Mosquera y de James Rodríguez, de penalti. El descuento de la ‘albiceleste’ fue convertido por Nicolás González.

Al final del compromiso, los jugadores argentinos se vieron algo alterados y fueron hasta un sector de la cancha del estadio Metropolitano para reclamarle al árbitro Piero Maza.

Para los visitantes no fue penalti, la falta de Nicolás Otamendi sobre Daniel Muñoz. Y en ese aspecto, el entrenador Lionel Scaloni no se quedó callado y en la rueda de prensa posterior habló de la edición de Maza, quien consultó el VAR.

Scaloni se quejó de árbitro del partido Colombia vs. Argentina, que perdió

Así fue como en la rueda de prensa posterior en el ‘Coloso de la Ciudadela’, el DT de la ‘albiceleste’ dejó unas palabras sobre la acción del penalti que terminó con el triunfo de los dirigidos por Néstor Lorenzo en el marco de la octava jornada.

“En realidad si me tengo que fijar en algo es en esa jugada del penal, él lo vio, yo sinceramente no es que no vea; el fútbol es un fútbol que también hay que mirar lo que hay alrededor. Lo que hizo Muñoz, él no protesta en ningún momento, bienvenido para su equipo, ya está, no hay que darle mucha vuelta. El penal condiciona el partido, podíamos intentar empatar, pero es evidente que sobre todo a nivel psicológico a ellos les dio y a nosotros nos puso nervioso y tuvimos para empatarlo”, afirmó de entrada Scaloni.

Pero ahí no pararon las quejas por parte del estratega de Argentina ya que volvió a ahondar en la jugada del penalti e hizo una petición a la hora de cómo la muestran desde el VAR hacia el árbitro central.

“Yo lo que creo y es que es algo que siempre lo dije, a mí me gustaría que se mejore la primera imagen del árbitro, no debería ser esa que parece, debería verla entera. Si le ponen la que aparentemente hay un toque, siempre lo he dicho. No es una excusa ha caído para el otro lado, esta vez fue para el rival y ya”, sostuvo.

Por último, Lionel Scaloni dejó un mensaje de felicitación para Colombia que con el triunfo llegó a 16 puntos en la tabla general de las Eliminatorias.

“Felicitamos a Colombia. Creo que hicimos un buen partido, acorde a las circunstancias. Dimos la cara en todo momento e incluso pudimos ganarlo. No nos gusta perder, después del penal prácticamente no se ha jugado. Eso es un poco lo que a mí me molestó, es lo que yo vi”, concluyó.

