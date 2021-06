green

El futbolista Lionel Messi debutó como profesional en 2004 con Barcelona y es el máximo goleador histórico de la Selección Argentina con 71 tantos, pero es mucho más que los récords y títulos que lo han catapultado como una leyenda activa del deporte.

Lionel, hijo de Jorge Messi y Celia Cuccittini, nació el 24 de junio de 1987 en Rosario (Argentina, ver mapa) y sus hermanos son Rodrigo, Matías y Marisol. Ellos, junto a su esposa Antonella Rocuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, hacen parte de su núcleo familiar más cercano. Allí, se puede sumar su perro, Hulk.

Esta es una postal familiar del Instagram del jugador:

¿Cuál es la estatura de Lionel Messi?

El atacante argentino mide 1,70 metros y ese aspecto de su físico lo ha llevado a ser conocido como ‘La Pulga’. Eso no se ha convertido en un limitante para sobresalir como profesional.

Incluso, relata el sitio Depor, que el jugador del Barcelona medía a sus 9 años apenas 1,25 metros y a esa edad le diagnosticaron una deficiencia de hormonas de crecimiento. Allí, empezó el tratamiento que sirvió para que tuviera su actual altura.

Los expertos citados en esa publicación advierten que sin ese proceso médico, que requirió de inyecciones hormonales, el pronóstico de su estatura hubiera sido aproximadamente entre 1,55 y 1,60 metros, es decir, entre 10 y 15 centímetros menos que en la actualidad.

Entre otras curiosidades, eso le permite ser más alto que su esposa, con la que se conoció cuando aún era niño y estaba en ese tratamiento. Así se ven actualmente:

¿Cuál es el salario de Lionel Messi?

El portal Futbolred replicó la información publicada en Twitter por el periodista Tancredi Palmeri, donde contó que el jugador y Barcelona llegaron a un acuerdo de pago en medio de la situación económica derivada de la pandemia por el COVID-19.

Lionel Messi recibía casi 71 millones de euros por temporada (casi 315 mil millones de pesos colombianos, con 1 euro= 4.435 pesos), pero ahora va a reducirlo hasta 60 millones de euros (unos 266 mil millones de pesos), a lo que se sumarán ingresos por publicidad.

El argentino tiene ganancias superiores a las de otros futbolistas como Neymar, aunque el brasileño tiene un valor más alto en la actualidad del mercado de fichajes.

La relación de Messi con Maluma

El reconocimiento público de ambas figuras fue el puente para que tuvieran una conversación durante un concierto del cantante colombiano, en septiembre de 2017.

Esa oportunidad se presentó gracias a que Lionel Messi y el uruguayo Luis Suárez fueron junto a sus esposas a un concierto de Maluma, lo que permitió la reunión en la que el argentino expresó su afecto al colombiano con un mensaje en su Instagram que decía “Gracias parcero @maluma !!! Concierto espectacular…”, acompañado de una foto:

El artista correspondió no solo con imágenes en sus redes a algo que medios como Canal 1 presentaron como una amistad, sino también con un video en su canal de YouTube de ese encuentro:

A ese momento, se le sumó algún par de declaraciones del propio Maluma en las que se refirió con especial afecto a Messi, al que incluso eligió por encima de Neymar como su favorito, como reportó Canal RCN.

El argentino suele tener un comportamiento amable por fuera de las canchas, algo que quedó en evidencia con el video que hizo para una fanática por medio de su cuenta de Instagram.

Controversia familiar de Lionel Messi

La boda del argentino con Antonella Rocuzzo fue un evento en el que llegaron muchas figuras de reconocimiento mundial, pero que tuvo un lunar porque el diario La Vanguardia relató una situación con una supuesta tía del jugador.

El medio contó que la mujer se presentó en el programa argentino Infama, donde se mostró dolida por no haber sido invitada al evento. El padre de Messi, Jorge, confirmó el parentesco aunque aclaró que era tía suya, por lo que el vínculo con el futbolista no es tan cercano.

“Está loca y enferma, hace 20 años que no la veo. Falleció mi viejo y ni siquiera se presentó”, dijo Jorge en declaraciones al diario Clarín, replicadas por La Vanguardia. Los fanáticos

“Creo que Leo, en realidad, ni la conoce. ¡Qué la va a conocer! Si ella vivía en el campo”, advirtió en esa entrevista el padre de Messi, que añadió que acerca del tema “él se muere de risa, está de vacaciones. No le da ni bola”.

El arrepentimiento de Lionel Messi

En una entrevista acerca de sus aspectos más personales con el diario Olé, el futbolista argentino respondió acerca de algo de lo que sin lugar a dudas se arrepiente durante su trayectoria.

Así fue cómo contó algo que quisiera haber hecho. “La verdad que le empecé a dar bola al tema de las camisetas o de los recuerdos de más grande, porque antes no prestaba atención a eso, o no me llamaba. Mi hermano Matías, en Argentina, guardó cosas desde que empecé y tiene muchísimas. Y me arrepiento de no haber pedido camisetas antes a jugadores que he enfrentado cuando era chico, cuando recién empezaba”, reconoció en esa charla.