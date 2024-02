Linda Caicedo es una de las mejores futbolistas en la historia del país, ya que desde muy joven resaltó y por eso es que ahora, a sus 19 años de edad, destaca en el Real Madrid y es reconocida a nivel mundial por su buen papel con la Selección Colombia.

En 2023, justamente por el nivel que mostró en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, fue nominada al Balón de Oro, al The Best de la Fifa y varios más, pero desafortunadamente no pudo ganar ninguno porque en todos se enfrentó con la campeona del mundo y de todos los torneos con Barcelona, Aitana Bonmatí.

Sin embargo, a pesar de eso, la colombiana ahora tiene una nueva oportunidad de ganar un trofeo individual y será, justamente, en los premios deportivos más importantes del mundo: los Premios Laureus.

Linda Caicedo fue nominada a los Premios Laureus

Estos son unos premios que se entregan en Europa y que reúnen a los mejores deportistas del año, por lo que no aparecen solamente futbolistas sino representantes de todas las disciplinas.

En la mañana de este lunes 26 de febrero, los organizadores del evento dieron a conocer a los finalistas de las distintas categorías y Colombia se sorprendió al ver el nombre de Linda dentro de los posibles ganadores.

La colombiana hace parte de la lista de la categoría ‘Laureus World Breakthrough of the Year Award’, que premia al mejor joven del año, y competirá con otras figuras como el caso del futbolista del Real Madrid Jude Bellingham, la jugadora española Salma Paralluelo y la tenista estadounidense Coco Gauff, entre otros.

Por su parte, en la categoría de mejor atleta del año aparecen nombres como Novak Djokovic, Max Verstappen, Lionel Messi y Erling Haaland y en el femenino de nuevo está Aitana Bonmatí, Iga Swiatek y Mikaela Shiffrin, entre otras.

Estos premios, que son de mucha importancia y que ningún colombiano ha ganado hasta ahora, se llevarán a cabo el próximo 22 de abril en Madrid, España, por lo que hay mucha ilusión con ver a Linda consiguiendo este reconocimiento, pese a que no será una tarea sencilla.

