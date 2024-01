Linda Caicedo, con los ojos del mundo en ella por los premios The Best, tuvo otro reconocimiento especial en medio de la celebración de esos galardones que destacan a los mejores a nivel internacional.

¿Qué pasó con Linda Caicedo en medio de premios The Best de 2024?

La jugadora colombiana de Real Madrid fue una de las jugadoras destacadas en el equipo ideal de Conmebol durante 2024 por la IFFHS, siglas en inglés de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol.

Lo cierto es que Caicedo, una de las protagonistas en The Best, no fue la única colombiana que apareció en esa selección especial por parte de la mencionada organización experta.

Si bien la vallecaucana conquistó al mundo con sus logros, otras cinco compatriotas suyas quedaron en el grupo, lo que confirmó el buen momento del fútbol femenino de Colombia en el continente.

Lee También

¿Quiénes de Colombia fueron exaltadas en Once Ideal de Conmebol por IFFHS?

La cuenta institucional en X (antes conocido como Twitter) de la Selección Colombia destacó a las 6 jugadores colombianas, más de la mitad del equipo, que fueron destacadas.

“Felicitamos y destacamos la labor de las jugadoras Manuela Vanegas, Jorelyn Carabalí, Lorena Bedoya, Linda Caicedo, Catalina Usme y Mayra Ramírez quienes fueron seleccionadas por la Iffhs como parte del Once Ideal de la Conmebol.

Cabe recordar que la Selección Colombia Femenina fue destacada por Fifa después de que alcanzó los cuartos de final en el pasado Mundial en Australia y Nueva Zelanda, donde brilló.

El equipo nacional había tenido varias nominaciones por IFFHS, por lo que la aparición de varias jugadoras colombianas en el equipo ideal confirma ese buen momento de la ‘Tricolor’.

Asimismo, Caicedo se llevó el premio a Golden Girl de 2023, uno de los más destacados para las jóvenes a nivel mundial en el que se reconoció su buen paso durante el año pasado.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.