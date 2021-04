green

Este viernes llegaron buenas noticias para los hinchas de varios equipos del fútbol colombiano, ya que se confirmó que este domingo podrán ver por televisión el encuentro de su club correspondiente a la última fecha de la Liga BetPlay.

Cabe recordar que ese día se jugarán, desde las 3:30 p.m., ocho partidos al mismo tiempo. Inicialmente, Win Sports había anunciado que transmitiría solo dos de esos encuentros: Once Caldas vs. Medellín, por la señal básica, y América vs. Tolima, en el canal prémium.

El resto de partidos serían transmitidos a través de la página web de ese medio de comunicación, pero en las últimas horas se confirmó que tres partidos más de la última fecha se podrán ver por televisión en los cableoperadores Claro y Directv.

Dichos juegos que fueron incluidos de último momento a la parrilla televisiva de la última fecha del torneo son: Millonarios vs. Cali, Equidad vs. Santa Fe y Nacional vs. Patriotas. Esos eran los otros juegos trascendentales de la jornada, porque con ellos se definirán las ubicaciones de los clasificados a los cuartos de final.

De cara al último partido de la fase regular de la liga, son 7 los equipos que ya están clasificados: Nacional, Santa Fe, Cali, Millonarios, Equidad, Tolima y Junior. América, Medellín y Jaguares lucharán por el último cupo a las fases finales.

De todas maneras, cabe aclarar que los juegos que ahora serán televisados también van a ser transmitidos en la página web de Win Sports, para aquellas personas que no tienen los cableoperadores mencionados.

Este domingo también se definirá el descenso entre Pereira y Chicó. Ambos equipos llegan con los mismos puntos al último partido, pero los del Eje Cafetero se están salvando por la diferencia de gol. En caso de que ambos tengan resultados similares en sus partidos, el equipo boyacense será el que regrese a la segunda división.

Partidos por televisión última fecha Liga BetPlay

A continuación, el listado de partidos que serán televisados y los canales correspondientes:

América vs. Tolima (Win Sports+)

(Win Sports+) Once Caldas vs. Medellín (Win Sports)

(Win Sports) Nacional vs. Patriotas (Canales 503 y 1503 de Claro – Canales 636 y 1636 de Directv)

(Canales 503 y 1503 de Claro – Canales 636 y 1636 de Directv) Millonarios vs. Cali (Canales 107 y 1007 de Claro – Canales 635 y 1635 de Directv)

(Canales 107 y 1007 de Claro – Canales 635 y 1635 de Directv) Equidad vs. Santa Fe (Canales 1 y 1001 de Claro – Canales 640 y 1640 de Directv)