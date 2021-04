green

Jeison Murillo, que fue titular y elegido como figura del cotejo por el patrocinador oficial, sintió la molestia en su pierna izquierda en el minuto 41 del segundo tiempo, cuando le devolvió la pelota a su arquero.

El vallecaucano no tuvo contacto con nadie y quedó tendido en el terreno de juego quejándose a más no poder, por lo que no pudo continuar.

Al respecto, el cuerpo médico de su club emitió un primer reporte explicando la gravedad de la lesión, pues el zaguero deberá ser sometido a posteriores exámenes.

“Lesión en el recto anterior izquierdo. Posible rotura fibrilar”, fue el escueto informe sobre el colombiano.

En consecuencia, queda en duda su participación en la siguiente jornada, como visitante contra el Villarreal, el domingo 9 de mayo, ya que aún no se ha establecido el periodo de su recuperación.

Con esta victoria, el Celta de Vigo se ubicó noveno en la Liga de España con 44 unidades, mientras que Levante quedó en la casilla 12 con 38 puntos.

