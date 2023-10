La falta de apoyo económico y escenarios deportivos en malas condiciones son los principales obstáculos que encuentran los jóvenes al practicar un deporte en San Juan del Cesar y Fonseca, al sur de La Guajira. En ambos municipios el deporte que más recursos recibe es el fútbol y quienes deseen practicar otras disciplinas como el voleibol, patinaje y baloncesto deben hacer maniobras para poder salir adelante. Esta situación obliga a muchos deportistas a desertar y, en algunos casos, buscar futuro en otras ciudades.

Las cifras demuestran esa inequidad. La Alcaldía de Fonseca, en respuesta a un derecho de petición, informó que para el deporte este año se tiene un presupuesto de $ 3.243 millones, y de este el 79 % (2.577 millones) se ha destinado para el fútbol . Y agrega que “no han sido suficientes los recursos propios” para otras disciplinas como baloncesto, voleibol, patinaje y atletismo. Para todas estas se habla de impulsar un proyecto por tan solo $ 32.450.000 millones, que vendría siendo un 0,9 % del presupuesto total.

(Vea también: Primer sueldo de Rigoberto Urán en Europa era mucha plata: qué equipo lo ‘sacó de pobre’)

“Se priorizó el deporte rey (fútbol) por ser el más apetecido y practicado por nuestros niños y jóvenes. Hasta el momento no nos ha sido posible realizar inversión en escenarios deportivos y otras disciplinas diferentes al fútbol”, dice la Alcaldía de Fonseca en respuesta al derecho de petición.

“Se priorizó el deporte rey (fútbol) por ser el más apetecido y practicado por nuestros niños y jóvenes. Hasta el momento no nos ha sido posible realizar inversión en escenarios deportivos y otras disciplinas diferentes al fútbol”

Alcaldía de Fonseca

La Alcaldía de Fonseca relaciona gastos en campeonatos de fútbol. Uno de estos fue el torneo internacional Buenos Aires Cup, efectuado del 23 al 30 de Julio, en el que se gastó $ 298.480 millones. En este último, participaron 18 fonsequeros quienes se llevaron el título de subcampeón y al que asistieron el alcalde Hamiltón García, el secretario de Gobierno Eder Hugues Peñaranda y el líder del proyecto deportivo Regulo Pineda.

En el municipio de San Juan del Cesar el fútbol también es el deporte más predominante. Disciplinas como el baloncesto, voleibol, atletismo y patinaje han quedado opacadas, sin desmeritar que hay deportistas que se destacan en estos. La Alcaldía de este municipio, informa en respuesta a un derecho de petición, que para este año tiene estipulado recursos asignados en recreación y deporte por $ 540.476.012, de los que este año han gastado $ 399.630.870.

(Lea también: Pastor Saade, que estuvo en campaña de Petro, ganó puesto en el que no tiene experiencia)

En los proyectos relacionados por la administración se habla de campeonatos para el fútbol en diferentes categorías y solo se toma en cuenta a otras disciplinas como voleibol, baloncesto, y patinaje para entrega de implementos deportivos como uniformes, balones, platillos, bastones, aros y conos. Esto suma tan solo $ 14.700 millones (el 2,7 % del presupuesto total). Además, en varias de las escuelas consultadas aseguran no haber recibido estos elementos.

En estos municipios, los jóvenes reclaman falta de apoyo e inversión. La única alternativa que tienen para entrenar es pagar con sus propios recursos escuelas privadas o migrar a otros departamentos. En estas escuelas se paga en promedio cincuenta mil pesos mensuales, dinero que para muchas familias resulta difícil de asumir.

Alcaldes no han cumplido sus promesas con el deporte

En el caso de Fonseca, el alcalde Hamiltón García prometió en su plan de desarrollo para el deporte: un gran escenario que reuniera las disciplinas, fortalecer las diferentes escuelas de formación deportivas, capacitar a los formadores e implementar una política pública dirigida a este sector, aprovechar el uso de los escenarios deportivos, entre otros.

Sin embargo, la Alcaldía no ha cumplido todas las propuestas. No hay una política pública para el deporte, las escuelas de formación siguen reclamando ayudas y los escenarios deportivos están abandonados, llenos de maleza, con las mallas abiertas y las gradas agrietadas. Como es el de La Bombonera, Las Playeras, Las Delicias, Primero de Julio, entre otras. Estas canchas no son suficientes para la cantidad de equipos y disciplinas que hay, y deben establecerse días de entrenamiento para evitar peleas.

(Vea también: Futbolista colombiano en México salió de estado de coma al escuchar a su madre)

Para San Juan del Cesar, el alcalde Álvaro Díaz prometió en su plan de desarrollo: fortalecer la práctica del deporte, impulsar el deporte comunitario con espacios dignos para la recreación y el deporte, la creación de más escuelas deportivas, continuar con las olimpiadas y la entrega de becas municipales para niños/niñas y jóvenes.

En lo que va de su mandato no se ha cumplido todo lo estipulado en dicho plan. La administración realizó la adecuación y mejoramiento del Parque de La Normal y sigue en construcción, desde inició de este año, una pista de patinaje y la adecuación del Parque de Las Tunas. En cuanto a dotación de implementos los presidentes de las escuelas recuerdan que solo en 2021 recibieron una entrega y otros quedaron pendiente.

La Alcaldía menciona en el derecho de petición que está en ejecución un contrato para el apoyo a los clubes y deportistas por $ 251 millones (251.234.550). El contrato se empezó en mayo y era por tres meses. Sin embargo, según presidentes consultados, hasta el día de hoy no han recibido ningún recurso.

Daviana López, coordinadora de deporte y recreación de San Juan, indica que desde el municipio se ha apoyado el ajedrez, patinaje, voleibol, baloncesto, fútbol y atletismo. “Los apoyos no tienen un deporte en específico, es en general para todos. Lo que pasa es que hay más clubes de fútbol que de los otros deportes, y se ve más el fútbol porque lo practican casi a diario”, puntualiza.

Según López, desde la coordinación se gestionan apoyos para viajes y transporte. “A nosotros nos corresponde la parte municipal, cuando toca los juegos nacionales vamos con el apoyo que hace el Instituto de Deporte”, dice.

(Lea también: Gustavo Petro vuelve a intentar con decretos para La Guajira; los presentará en Congreso)

Ser deportista en el sur de La Guajira

Aunque hay muchas limitaciones los jóvenes deportistas de Fonseca y San Juan del Cesar hacen maniobras para poder entrenar, tener recursos y representar a sus municipios.

Estas son las historias de 8 deportistas en distintas disciplinas como voleibol, baloncesto y patinaje que hoy resaltan que hay talento en sus municipios y reclaman más apoyo.

1. Roberto Fragozo. Patinador

Roberto es un joven de 14 años de edad. Vive en Valledupar, pero nació en San Juan del Cesar. Desde muy pequeño le gustaban los deportes y la música, pero sólo a sus 8 años empezó a patinar. Recuerda que en esa oportunidad pidió para navidad de regalo unos patines.

“De Navidad me habían regalado unos patines mi mamá y mi papá. Me dijeron que había una escuela rodando en un parque y yo fui a ver y ahí me inscribieron”, recuerda.

Roberto comenzó en la escuela de patinaje SIALFO, en donde ganó 55 medallas. “A mis tres meses de estar en la escuela salí a mi primera competencia en la cual gané la primera medalla de oro”, cuenta.

Desde ese entonces comenzaron a venir nuevas competencias, medallas e incluso, se convirtió en un patinador federal, para representar al país. Pero para el nivel en el que estaba ya no eran suficientes los entrenamientos en San Juan y muchos menos tenía un patinódromo para entrenar. “Entrenaba en la ruta de San Juan a Las Casitas (barrio) y en un parque, pero ya no era suficiente”, relata Fragozo. A raíz de eso sus papás toman la decisión de irse a vivir hasta Valledupar, a 45 minutos de San Juan.

El club deportivo al que hace parte en este momento es el MIDAS en la ciudad de Valledupar, César. En toda su trayectoria como patinador tiene alrededor de 80 medallas que colecciona en una pared de su cuarto, también conserva sus primeros patines. Para este joven el deporte ha cambiado su vida significativamente. El sueño de Robert es ser Selección Cesar y luego llegar a la Selección Colombia.

(Vea también: La millonada que ganó Sara López, colombiana que arrasó en Copa del Mundo de Tiro con Arco)

2. Estiven Saenz. Voleibolista

Estiven Saenz tiene 25 años. Es deportista desde hace 12 años, inicialmente practicaba el fútbol pero por una lesión tuvo que abandonarlo y actualmente está en voleibol y es presidente de un club deportivo en San Juan “San Juan Voley Club” conformado por unas 50 personas, entre hombres y mujeres, y de diferentes edades.

“El deporte ha cambiado mi vida porque es algo que me gusta y me anima cuando tengo algún problema o no estoy bien personalmente”, recalca.

Estiven cuenta que hace falta apoyo. “San Juan representa a gran parte de los deportistas en el voleibol en La Guajira, pero en cuanto al apoyo estamos graves porque no se apoya el deporte en el municipio como debería. Es difícil tener un escenario hasta para entrenar y viajar es costoso”.

Además señala que faltan escenarios para entrenar. “En San Juan no están adecuados los espacios. Hay parques que están abiertos y es peligroso porque el balón siempre sale y ocasiona accidentes”. El equipo de voleibol entrena en un coliseo cerca de la institución educativa El Carmelo, un lugar retirado del casco urbano y en donde se han denunciado casos de inseguridad y consumo de drogas.

“No hay apoyo para el deporte uno pasa permisos para escenarios o, por ejemplo, se piden implementos y nunca hay. Es muy difícil entrenar sin implementos, para recoger dinero vendemos comida, y cobramos por las inscripciones de los torneos, pero comprar implementos es costoso, no nos alcanza”, puntualiza. Estiven cuenta que necesitan mallas, balones, conos, platillos, uniformes y zapatos de buena calidad.

“No hay apoyo para el deporte uno pasa permisos para escenarios o, por ejemplo, se piden implementos y nunca hay. Es muy difícil entrenar sin implementos”

Estiven Saenz

Pese a estas dificultades, Estiven confía en que el voleibol crezca en San Juan del Cesar: “Desde hace 4 años el voleibol ha ido sobresaliendo, el año pasado necesitaban sub 19 y San Juan envío 6 personas pero fue muy difícil porque los entrenamientos eran en Riohacha y algunos no tenían para los pasajes. Aquí no hay recursos ni apoyos, antes se hacía un torneo departamental anual e iban todos los equipos de diferentes municipios a Riohacha a jugar, pero ya no”.

(Vea también: El colombiano que triunfa en el motociclismo mundial: David Alonso ganó en Cataluña)

3. Ángel Miranda. Basquetbolista

Ángel Miranda tiene 15 años y desde niño ha practicado deportes: natación, fútbol y patinaje. Desde hace dos años practica baloncesto en el único club de este deporte que hay en San Juan del Cesar “Unión San Juan”.

Su gusto por este deporte se debe a una tía cercana que lo práctica y siempre lo llevaba a sus partidos. Para este joven el baloncesto y sus entrenamientos se han vuelto una forma de escape del mundo en el que vive. “Es como una manera de escapar de lo que era mi vida en general, el colegio y la casa. Estaba muy abrumado y venía a entrenar y se sentía diferente”, cuenta.

En lo que va de su vida como deportista, Angel ha participado en eventos en municipios como Fonseca, Albania y Distracción y a otros campeonatos en Valledupar, Medellín y Santa Marta.

A este joven lo que más le gusta de esto es el poder mostrar que en San Juan hay un deporte diferente al fútbol. “El fútbol es la principal disciplina que se practica acá y el poder representarnos y estar en estos escenarios, es cambiar el paradigma y demostrar que existe también el baloncesto. Es muy bonito porque podemos participar y que los otros municipios digan que en San Juan hay baloncesto”.

“El fútbol es la principal disciplina que se practica acá y el poder representarnos y estar en estos escenarios, es cambiar el paradigma y demostrar que existe también el baloncesto”

Ángel Miranda

Ángel ha podido seguir entrenando gracias al apoyo de su familia y reclama que en el municipio se impulse más la inversión para el baloncesto. “A la escuela muy poco la tienen presente. Por ejemplo, se había pedido un permiso para usar las canchas y hay problemas, porque otras personas las usan y no nos dejan practicar”.

También destaca que faltan escenarios deportivos. “Son canchas aptas más para el fútbol a pesar de que es una cancha multifuncional, si uno quiere practicar baloncesto a gran escala no puede. El piso es muy rugoso, está desnivelado, los aros están sin pintar y no hay mallas. Si uno se pone a comparar con escenarios para cada disciplina, aquí estaríamos a medias porque faltaría muchísimo”.

4. Luis Causil Gómez. Voleibolista

Luis tiene 19 años y es estudiante de 11 grado de la Institucion Educativa Tecnico Agropecuaria. Práctica este deporte desde hace 9 años como herencia familiar.

Es deportista de alto rendimiento y ha representado a Fonseca en Riohacha, San Juan del Cesar, Albania y Hatonuevo. También ha estado en la sub-19 departamentales con la selección Fonseca, selección Guajira y otros juegos zonales. El reto de Luis es seguir llegando a torneos más importantes.

Luis cuenta que le ha faltado apoyo. “Una vez que fuimos a representar a Fonseca en los juegos departamentales la Alcaldía nos donó unas camisetas pero ya después de eso ya no nos dio más nada”.

Para Luis la inversión en deporte ha sido insuficiente: “Hay muchas canchas aquí y están abandonadas y si la Alcaldía se importara por el beneficio de los jóvenes en el deporte, este pueblo saldría bastante bien en tema competitivo y llevarlo a un nivel mejor. Hay buenos profesores, pero no hay implementos, no hay canchas y siento que no ha habido el interés suficiente de la Alcaldía para poder patrocinar a los jóvenes en temas recreativos y deportivos”.

“Hay muchas canchas aquí y están abandonadas y si la Alcaldía se importara por el beneficio de los jóvenes en el deporte, este pueblo saldría bastante bien en tema competitivo”

Luis Causil Gómez

Para practicar este deporte se requiere de inversión, con lo que Luis solo tiene a su familia. Él debe comprar zapatos especiales que cuestan entre $ 300.000 a $ 400.000, unas rodilleras entre $ 80.000 y $ 95.000 pesos y uniformes en promedio a $ 60.000 pesos.

(Lea también: Parque eólico en La Guajira que Gobierno prometió a comunidad Wayúu será desmontado)

5. María Molina Ipuana. Voleibolista

María tiene 18 años y pertenece al décimo grado de la Institución Agropecuaria de Fonseca. “Practico voleibol desde hace tres años, inicié en el colegio y luego ingresé al club Foresbol y actualmente estoy en Ten Jumper, en donde solo jugamos entre nosotros mismos. Aún no tenemos entrenador, pero hay mucho talento”, cuenta.

María señala que no tiene el apoyo necesario. “Es complicado cuando los campeonatos los organizamos nosotros, nos toca hacer actividades para poder comprar las cosas que necesitamos”, advierte.

También faltan escenarios para practicar voleibol. “Nos vamos al parque infantil en donde tenemos que compartir la cancha con otras disciplinas como el microfútbol y se establecen horarios para tratar de llevar la fiesta en paz , pero a veces llegan jóvenes groseros que se adueñan de la cancha y listo”, recalca.

“Lo triste es que talento hay y mucho, pero solos es muy difícil. Yo vivo en el barrio El Campo y definitivamente los escenarios no reúnen las condiciones para desarrollar una buena actividad física y recreativa”, puntualiza María.

“Lo triste es que talento hay y mucho, pero solos es muy difícil”

María Molina

6. María Molina Ipuana. Voleibolista

Mariela tiene 18 años y vive en el corregimiento de El Hatico. Cuenta que al vivir en un pueblo las pocas oportunidades que llegan son para el fútbol. “Uno ni por equivocación ve a alguien practicando otro deporte”.

Para Mariela, el problema principal es que no se cuenta con un espacio adecuado para entrenar. “Yo quisiera que al menos hubiera una o dos canchas que reuniera las condiciones reglamentarias para practicar este deporte, entrenadores capacitados y que nos miren como una potencia deportiva de Fonseca”.

Además, reclama que no hay ningún apoyo. “Acá hay mucho talento tanto en jóvenes, niños y niñas que las vemos en el parque infantil, esa es la única cancha que hay para esta práctica (…) Nunca escuchamos de un apoyo para nosotros, un programa o algo así. Yo practicaba y me decían que era buena, pero me aburrí de ver que no pasa nada, todo lo tienen que aportar los padres para poder competir con otros clubes de otros municipios y ciudades que sí reciben apoyo”.

“Nunca escuchamos de un apoyo para nosotros, un programa o algo así”

Mariela Martínez

“En el colegio es que uno ve al profesor tratando de enseñarnos otros deportes, pero no pasa de ahí, no existe esa dedicación a fondo como para mostrar algo competitivo, uno no ve ese interés. Tocará seguir esperando“.

(Vea también: Colombiano es uno de los mejores del mundo armando cubo de rubik: necesita 3 segundos)

7. Jhon Otero. Futbolista

Jhon tiene 17 años y es estudiante de octavo grado en el colegio Ernesto Parodi. Su interés por el fútbol nació por inspiración del futbolista guajiro Luis Díaz desde hace 3 años.

Hace parte del equipo Semillero de Los Toquitos y Águilas Doradas y entrena con sus compañeros en una cancha que construyeron para no desistir de la idea de ser futbolistas . Cuenta que desde su grupo han pedido ayudas a la Alcaldía sin ningún resultado. “Siempre nos prometen cosas y al final no cumplen. Nos han hablado de implementos deportivos, campeonatos y la premiación para eventos como la feria que hicimos en noviembre del 2021”, agrega.

Para seguir practicando, su mamá lo ha apoyado con lo que alcanza. “No he podido viajar para presentarme a pruebas. Lo más difícil es no tener el dinero para cumplir el sueño de ser deportista”, cuenta.

“Lo más difícil es no tener el dinero para cumplir el sueño de ser deportista”

Jhon Otero

Jhon además señala que en el municipio no se ha invertido lo suficiente: “La Alcaldía no apoya a los deportistas. Siempre se ha visto que prefieren invertir en otras cosas menos importantes y hasta para ellos mismo agarran la plata”.

Jhon vive en la vereda Los Toquitos, pero para entrenar debe ir hasta Fonseca. “No tenemos entrenador en nuestra vereda, y si queremos seguir nuestro sueño nos toca ir a Fonseca y pagar. Necesitamos una academia o escuela donde pueda demostrar todo de lo que soy capaz”.

(Lea también: Mario, hijo de Luz Mery Tristán, quiere que la recuerden como una gran madre y deportista)

8. María Magdalena Díaz. Arquera

María tiene 17 años y es estudiante de grado décimo en el María Inmaculada. Es arquera y actualmente practica en el equipo Semilleros de Los Toquitos. Además recibe clases en el SENA de gestión empresarial y monitoreo ambiental.

“Siempre me gustaba ver jugar a los compañeros, todos hombres, y un día me invitaron a jugar y desde ahí me comenzó a gustar el fútbol. Desde la pandemia soy arquera, pero antes era delantera”, dice María.

El gusto de Magdalena por el fútbol lo descubrió viendo los partidos de la Selección Colombia. “Siempre me ha gustado opinar cuando están hablando todos los mayores como mi papá o algunos amigos. El arquero en ese entonces era David Ospina y se desempeñaba bastante bien, atrapaba el balón y esas cosas me llamaron la atención y decidí intentarlo para ver qué tal me iba”, recuerda.

María cuenta que en la vereda Los Toquitos no llegan recursos y se impulsan con las ayudas que reciben de sus familias. “En la comunidad nos hemos apoyado mutuamente. Mi tia Sobeida era la que nos representaba, porque estamos en una vereda y ahí los beneficios no llegan. Nos vinieron a ver, tomaron fotos y siempre prometían y nunca cumplían”.

María dice que sueña con ser médica y que espera que el camino del fútbol le ayude a cumplir ese propósito.

“Promesas quedan en letra muerta”

Tanto deportistas como entrenadores consultados por Consonante coinciden en que necesitan escenarios deportivos óptimos y ayudas de la Alcaldía para que sus disciplinas tomen fuerza en el municipio. Daniel González, profesor de baloncesto y presidente del club privado Unión San Juan, cuenta que todos los polideportivos están en mal estado. “Hay uno atrás del María Emma que está todo acondicionado y abandonado, nunca lo entregaron y se perdió, ahí viven unas personas que la utilizan para beber, y hacer lo que ellos quieran como si fuera de ellos, no se usa para el deporte”.

Pese a la falta de apoyo, González recalca que el baloncesto ha ganado significado y que su equipo compite también en Riohacha, Fonseca y Valledupar. Sin embargo cuestiona: “Las entidades gubernamentales solo apoyan al fútbol, ese es el deporte que cada día se fortalece”.

Para José Camacho, presidente del club deportivo Real San Juan, también falta apoyo de la empresa privada al fútbol. “El deporte en La Guajira se realiza con mucha mendicidad, para sacar a un estudiante adelante hay que vivir pidiendo en las calles”, dice.

“El deporte en La Guajira se realiza con mucha mendicidad, para sacar a un estudiante adelante hay que vivir pidiendo en las calles”

José Camacho, presidente del club deportivo Real San Juan

“No tenemos donde entrenar porque no hay el espacio, ni el tiempo. Si tuviéramos más canchas cada quien tomaría una y tendríamos donde entrenar (…) La Guajira tiene muchos deportistas, muchos futbolistas para darle a Colombia y al mundo, pero necesitamos apoyo”, recalca.

Sin embargo, la percepción de que se apoya más al fútbol llega hasta los colegios. Carlos Andrés Rivera Mendoza, estudiante de décimo grado y líder estudiantil de la Institución Educativa Juan Jacobo Aragón, destaca que “solo se enfocan en el fútbol. “Hay jóvenes como yo que preferimos otros deportes como voleibol, basquetbol, porrismo y otras disciplinas. En Fonseca manejan esa cultura que cuando se habla de recreación y deporte inmediatamente se piensa en el fútbol”.

Para Jesús Manjarrez, entrenador de baloncesto en Fonseca, indica que para la década de los 80 y 90 se veía un mayor apoyo a esa disciplina, pero que ahora se ha olvidado. “Había un buen nivel de competencia y muchos campeonatos en los que nos enfrentamos a la Universidad de La Guajira, la Universidad Popular del César, y en la mayoría de los municipios de La Guajira, había mucho talento”, dice.

“Los últimos gobiernos municipales no han hecho lo que prometen, cuando están en campaña hablan de apoyar la cultura y el deporte. Pero esto es letra muerta, no hay inversión en escenarios deportivos y los que hay están deteriorados”, puntualiza.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.