El caso, que sacude los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (2021) desde el domingo, llega tras casi un año de feroz represión de cualquier protesta en Bielorrusia, una antigua república soviética situada entre Rusia y la Unión Europea (UE) y gobernada con mano de hierro desde 1994 por el presidente Alexander Lukashenko.

Krystsina Tsimanóuskaya temía ser encarcelada si regresaba a su país, que en el último año ha visto miles de detenciones y exilios forzados de opositores, así como la liquidación de muchas oenegés y medios independientes.

La velocista, de 24 años, explicó el domingo que se vio obligada a poner fin a su participación en los Juegos Olímpicos por orden del entrenador de su equipo.

The Belarusian sprinter whose country tried to forcibly send her home from #Tokyo2020 has been offered asylum in Poland. Kristina Timanovskaya, 24, feared for her safety after she criticized her coaches and her country’s Olympic committee. https://t.co/VOu8PQxy6U pic.twitter.com/Ny2DxSCEZb

— The New York Times (@nytimes) August 2, 2021