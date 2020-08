Junto a él estará como segundo capitán el neerlandés Tom Dumoulin, campeón del Giro de Italia de 2017 y subcampeón del Tour de Francia de 2018.

Mientras que el resto de integrantes también ha sobresalido en diferentes carreras del presente año, como el belga Wout van Aert (ganador de la Strade Bianche y la Milán-San Remo, más una etapa del Dauphiné), el neozelandés George Bennet (ganador del Giro del Piemonte), el estadounidense Sepp Kuss (ganador de una etapa en el Dauphiné), el holandés Robert Gesink (escalador 5 veces en el top-10 de grandes vueltas) y el alemán Tony Martin (multicampeón mundial de contrarreloj).

Sin embargo, su gran baja es Steven Kruijswijk, holandés que fue tercero en el Tour de 2019 y quien sufrió fractura de hombro en el Dauphiné, según lo confirmó Merijn Zeeman, su director deportivo en la cuenta de Twitter del equipo.

En consecuencia, fue convocado para la ronda gala, que empezará el 29 de agosto, Amund Grondahl Jansen, actual campeón noruego de ruta.

El Jumbo-Visma se perfila como el equipo más fuerte para el Tour de Francia si se tiene en cuenta que el Ineos, comandado por el colombiano Egan Bernal –campeón defensor–, no contará por bajo nivel con los británicos Christopher Froome y Geraint Tomas, por lo que tendrá como segunda ficha al ecuatoriano Richard Carapaz, ganador del Giro 2019.

Acá, el anuncio del director del Jumbo-Visma:

“Steven Kruijswijk ha hecho todo lo posible durante los últimos meses y lo ha sacrificado todo para protagonizar el Tour de Francia en plena forma. Estaba perfectamente; es una gran decepción que no podamos continuar nuestro plan con él”.

Sportive director Merijn Zeeman confirms that Amund Grondahl Jansen will replace Steven in the Tour de France.

