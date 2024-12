América de Cali no tuvo el cierre de año que los hinchas esperaban, ya que pese a que fue uno de los que mejor jugó a lo largo del campeonato, al final el equipo se desinfló y por eso quedó eliminado de forma prematura de los cuadrangulares y en la final de la Copa Colombia no compitió contra Nacional y, de hecho, incluso ni siquiera se pudo terminar el encuentro.

(Ver también: Primer club de FPC quiere registro biométrico en su estadio (en el que hubo caos) para 2025)

Esto tiene bastante afectados a los aficionados, quienes piden cambios en la institución para volver a competir de gran manera, ya que hace varios años no consiguen un título e internacionalmente tampoco compiten de la mejor manera.

Ahora, para eso las directivas del club han comenzado a sondear jugadores muy importantes que, de llegar, se convertirían en fichajes históricos para la institución.

Lee También

Keylor Navas, pretendido por el América de Cali

Uno de esos es el histórico arquero Keylor Navas, con pasado en el Real Madrid y PSG, quien se encuentra sin equipo y por eso el club vallecaucano comenzó con acercamientos a ver si había alguna posibilidad de ficharlo.

Ante esto, el arquero estuvo en un evento comercial en su país y aseguró que por ahora sigue disfrutando de su familia y que espera en los próximos días tomar una decisión que lo beneficie a él como a ellos.

“Todas las ofertas que han llegado las agradezco. Yo no conozco otra manera de trabajar que no sea profesional. Siento que para mí lo más importante es jugar, hacerlo bien y ganar, que es lo que me gusta”, dijo Navas.

Y agregó: “Espero ya para enero estar de nuevo en las canchas. Estamos tomando la decisión”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Keylor Navas Gamboa (@keylornavas1)

Además, aseguró que igual sí lo sorprendió que ningún equipo quisiera contratarlo antes, ya que venía mostrando un gran nivel, pero igual está agradecido porque ha podido pasar tiempo con su familia bastante valioso.

“La idea era no tener una pausa tan larga, pero al día de hoy tengo claro por qué Dios quería eso. A nivel familiar, he vivido cosas que no había vivido, porque nosotros teníamos 15 años de estar afuera y solo veníamos un mes durante el año. Como familia eso ha sido demasiado bonito”, concluyó.

(Ver también: ¿Qué equipos jugarán Libertadores y Sudamericana, por nueva estrella de Nacional?)

Así las cosas, los aficionados siguen pendientes de cómo se mueve el mercado de transferencias en el equipo, teniendo en cuenta que hay una gran posibilidad de que Jorge Soto salga y, teniendo en cuenta la recuperación de Joel Graterol, se necesita sí o sí de un arquero urgente.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.