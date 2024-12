Uno de los nombres que más han sonado en los últimos días como posible fichaje en el fútbol colombiano es el de Juan Fernando Quintero, quien tiene contrato con Racing hasta diciembre de 2025.

Aunque inicialmente se supo que Millonarios estaría interesado en contratarlo, medios deportivos señalaron que América de Cali era el único equipo que había presentado una oferta.

Sobre ese tema, este viernes 20 de diciembre el máximo accionista del América, Tulio Gómez, expresó en el programa ‘El Vbar’, de Caracol Radio, su deseo de poder contar con ‘Juanfer’ en el club.

“¿A quién no le va a gustar un ‘crack’ de esos? Se da el lujo de ser ídolo de Racing y de River Plate. Tenemos las ganas [risas]. Hasta que un jugador no pase exámenes médicos y no firme, no se puede decir, en la puerta del horno se quema el pan”, señaló Gómez en el mencionado programa.