La mayoría de los equipos del Fútbol Profesional Colombiano ya están planeando lo que será la próxima temporada. Aunque los jugadores ya están en vacaciones, las directivas de los clubes continúan moviéndose para concretar los mejores fichajes en 2025.

Una de ellas es la dirigencia de Millonarios, que al parecer ya está adelantando gestiones para buscar la que sería una de las contrataciones más rimbombantes en el país: Juan Fernando Quintero.

Así lo indicó el periodista Francisco ‘Pacho’ Vélez este lunes 16 de diciembre en el programa ‘La jugada’, donde dijo que las conversaciones “están adelantadas”.

“Me han dicho, y me lo informó un compañero, que Alberto Gamero fue invitado por Juan Fernando Quintero a Argentina a ver el partido de River-Racing, y que las conversaciones entre Millonarios y Quintero están adelantadas. Eso me lo han contado extraoficialmente”, señaló el periodista en el mencionado medio.

De hecho, sobre la visita de Alberto Gamero a Argentina, en redes sociales circuló una foto que mostraría al técnico de Millonarios en ese país, donde efectivamente habría acudido al partido que lo invitó ‘Juanfer’.

“Lo comento como un fuerte rumor, no es noticia mía, pero se comentó eso y que Gamero aceptó la invitación a Argentina, invitado por Juan Fernando Quintero. No me extrañaría, ¿saben?, porque él se ha referido en términos muy cercanos a [Gustavo] Serpa, Millonarios y compañía. Sé que América también ha estado ahí”, agregó Vélez en su intervención.

Segundos después de escuchar la información de su compañero, Antonio Casale, director del programa y declarado hincha de Millonarios, aseguró que no ha escuchado nada relacionado con un posible fichaje de Quintero.

“No ha llegado el primer mail con una propuesta oficial a Millonarios y todos tienen contrato vigente”, agregó en el espacio radial.

