El reprochable hecho ocurrió durante el partido de fútbol benéfico que organizó la Education Above All Foundation (EAA), en Qatar, para ayudar a los niños que no tienen acceso a estudiar.

(Vea también: “Por burro”: feas palabras del ‘Patrón’ Bermúdez a Vélez por comparar a Nacional)

Contrario al propósito del partido, el creador de contenido estadounidense ‘IShowSpeed’ protagonizó un bochornoso incidente al propinarle una dura patada al brasileño Kaká, por la espalda, cuando transportaba el esférico.

La entrada, la cual algunos críticos calificaron como “criminal”, pudo haber lesionado al exfutbolista del Milan y Real Madrid, pues el ‘influencer’ impactó el tobillo derecho del Campeón del Mundo con Brasil en 2002.

El youtuber Speed casi lo rompe todo a Kaka 😳pic.twitter.com/v8GT4aYg6h — Pablo Giralt (@giraltpablo) February 23, 2024

Lo insólito del caso es que ‘IShowSpeed’ le reclamó con vehemencia al árbitro del encuentro por sancionar la falta y mostrarle la cartulina amarilla.

Lee También

La actitud del norteamericano fue reprochada en redes sociales; mientras que Kaká fue aplaudido por su sana reacción ante la dura patada que le pegaron.

Como le vas a pegar asi a Kaka encima es roja — MaxXD (@MeglioMaxi) February 23, 2024

Es re de mala leche hacerle eso a Kaká y encima no te jugás nada. — Artyom011 (@Illidanrage011) February 23, 2024

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.