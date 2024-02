Por: El Colombiano

Casi cinco meses después del brutal asesinato de Javier Alejandro Quintero, que conmocionó al Carmen de Viboral, la Policía realizó un gigantesco operativo y capturaron a nueve personas presuntamente involucradas en el crimen del reconocido empresario e ‘influencer’ de 38 años.

El crimen de Javier Alejandro ocurrió en la madrugada del 3 de octubre de 2023. Dos hombres violaron la seguridad de la vivienda de Quintero y entraron fuertemente armados, disparándole en repetidas ocasiones.

“La víctima se encontraba dentro de la residencia ya descansando cuando de repente entran dos tipos quebrando el vidrio de la puerta; entran y le disparan con arma de fuego en repetidas ocasiones, causándole la muerte”, indicaron fuentes judiciales tras el crimen.

Su muerte conmocionó a la comunidad en el Oriente antioqueño pues ‘Alejo’ Quintero, como era conocido en redes sociales, era un productor y director audiovisual que a través de sus perfiles en Instagram ‘Me gusta Oriente’ y ‘Destino Desconocido’ compartía lugares turísticos e historias relacionadas con la cultura y la gastronomía del Oriente antioqueño. También era propietario de un conocido restaurante llamado Fiorentina.

Tras su asesinato, amigos y seguidores destacaron que el desvelo de Quintero siempre fue impulsar a la región ante el mundo como uno de los lugares más atractivos del país para hacer turismo, así como el rescate de tradiciones, cultura popular y gastronomía.

Según el coronel Carlos Martínez, comandante de la Policía Antioquia, una de las líneas investigativas del caso señala que el homicidio fue ordenado por el Clan de Oriente en alianza con los Pamplona. Lo que todavía no está claro y es objeto de investigación, según el oficial, es cuál fue el móvil del crimen. Una de las hipótesis es que se trató de un tema personal. “Va en una línea personal. Está relacionado con acciones de la persona víctima que incomodó a la estructura criminal”, señaló el oficial. No obstante, la Fiscalía no descarta otras hipótesis.

Lo que también falta por esclarecer, a falta de la imputación de cargos que haga la Fiscalía y las pruebes que se presenten ante el juez, es cuál fue el rol de los dos policías activos. “La Policía tiene cero tolerancia de cualquier conducta que afecte el código de ética o que viole los principios de la función policial”, agregó el coronel Martínez.

