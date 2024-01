Teófilo Gutiérrez ha sido uno de los mejores delanteros de la Liga BetPlay de los últimos años, pues su fútbol es diferente, tiene una visión muy clara del juego y por eso mismo es que a pesar de su edad avanzada para el fútbol, muchos equipos todavía lo quieren para reforzar sus filas.

Sin embargo, tiene un problema en particular y es su temperamento, ya que no sabe controlar sus emociones y por eso es que recibe tantas tarjetas rojas por temporada, una situación que no es fácil de manejar y que no ayuda a ningún equipo porque significa no contar con una de sus mejores fichas durante varias fechas.

De hecho, por eso mismo salió del Deportivo Cali en el último año, puesto que recibió una fuerte sanción y hasta una denuncia por un tema con una mujer de logística en el estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué.

No obstante, pese a todos esos inconvenientes, todo indica que ahora podría regresar al equipo de sus amores, el Junior, pero todavía faltan detalles para terminar su vinculación.

Teófilo Gutiérrez entrenará con el Junior

Pese a que su contratación no ha sido sencilla, recordando la cantidad de nombres importantes que ya fichó el Junior, ahora hay una luz de esperanza, dado que el jugador estará más cerca que nunca a los que serían sus nuevos compañeros.

Tal como dio a conocer el periodista Santiago Cantillo, de la ciudad de Barranquilla, aunque las directivas aún no le dan el sí definitivo para fichar, el jugador entrenará estos días bajo las órdenes de Arturo Reyes para que coja condición física y, en caso de que los socios se pongan de acuerdo para contratarlo, pueda debutar de inmediato.

Atención: Teófilo Antonio Gutiérrez Roncancio recibió el aval para entrenarse mañana 29 de enero en la sede deportiva Adelita de Char. NO está contratado, NO hay acuerdo aún para su regreso. Pero Arturo Reyes y el grupo de jugadores aceptaron tenerlo en la práctica. pic.twitter.com/ggiOBuUHhi — Santiago Cantillo (@inventediez) January 28, 2024

De nuevo, cabe recalcar que esto no significa que ya haya firmado o algo por el estilo, pero al estar tan cerca de la institución, eso facilitaría las cosas para llegar a un acuerdo.

Por su parte, el periodista Juan Salvador, de Habla Deportes, explicó que hay una pequeña parte de la junta directiva que no está de acuerdo por contratarlo, pero que la mayoría sí y por eso es que la negociación podría avanzar de gran manera en los próximos días.

