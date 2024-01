Para nadie es un secreto que el atacante de 32 años regresó al equipo ‘Tiburón’ como la máxima figura para la temporada 2024. De hecho, fue el nombre que más emocionó a los aficionados pese a que también contrataron a jugadores como Víctor Cantillo, Rafael Pérez y Marco Pérez.

Sin embargo, no pasó ni un mes de su vuelta al equipo para que le llegaran las primeras críticas. Estas se dieron luego de lo que fue el partido de vuelta de la Superliga entre Millonarios y Junior, que dejó al ‘Embajador’ como campeón.

Y es que, aunque Junior no tuvo varias opciones para anotar, Yimmi Chará tuvo la más clara de todas al quedar mano a mano con el arquero Álvaro Montero. No obstante, y pese a que muchos ya estaban celebrando el gol, el guardameta esperó el remate del atacante hasta el último momento y se lo atajó.

Esa oportunidad se dio cuando el partido iba 1-0 a favor de Millonarios y la serie apuntaba a la definición de penales, pero el gol de Leonardo Castro que definió el título hizo que algunos seguidores del ‘Tiburón’ le cayeran a Chará.

En redes sociales, diferentes usuarios se refirieron al delantero y aseguraron que no aparece en los momentos importantes, más aún cuando le toca definir.

“Es malísimo el partido de Yimmi Chará”, “Chará no puede errar un gol cantado como el que falló”, “la derrota tiene cara y es Chará”, “le cuesta con la rojiblanca puesta”, “buen jugador, pero en las importantes le cuesta”, “lo que botó Chará son cosas que no se pueden cometer en una final”, “en partidos decisivos es cuando tienen que marcar diferencia”, son algunos de los comentarios que se leen en X (antes Twitter).

Otra cosa, en partidos como estos, que son cerrados, sin muchas llegadas, Chará no puede errar un gol cantado como el que falló, eso al final siempre termina pesando.

Y Chará sigue en deuda. Muy buen jugador, crack en mis libros, pero jummm… En las importantes, le cuesta un poco más eh. Igual vamos que vamos, el semestre apenas comienza, un tropezón no es caida.

El error de Cantillo y lo que botó Chará son cosas que NO puedes cometer en una final. Menos siendo fichajes estrella y queridos. Y no desarrollo más porque no quiero cometer blasfemia.

