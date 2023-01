Casi cinco años han pasado desde que el Junior de Barranquilla jugó la final más importante de su historia (Copa Sudamericana). En ella, Jarlan Barrera fue uno de los protagonistas, pero por haber fallado un penalti que habría cambiado la historia de aquel juego.

(Lea también: Hinchas de Nacional estallan contra Jarlan Barrera le dicen “gordo” y que tiene “barriga”)

Es por esta razón que muchos hinchas junioristas no quieren al actual jugador de Atlético Nacional. Esto se ha evidenciado cada vez que ‘verdolagas’ y curramberos se enfrentan en el estadio Metropolitano.

En las ocasiones que el volante samario ha regresado a la ciudad de Barranquilla para jugar con la camisa del ‘verdolaga’, el recibimiento ha sido hostil. Y es que además de las picantes declaraciones que ha hecho Barrera, en la afición aún duele aquel penalti que, en caso de haber entrado, habría dejado al ‘Tiburón’ a un paso de su primer título internacional.

Mucho se ha hablado sobre esta situación, y de quien debía cobrar aquella pena máxima. Y es que en aquel equipo había varios jugadores de jerarquía como Teófilo Gutiérrez, Luis Nárvaez y el mismo Sebastián Viera. Sin embargo, hasta ahora no se conocía la verdad de lo que sucedió aquel 12 de diciembre de 2018, en el estadio Arena da Baixada.

(Vea también: “Y llegó Marmo a dañarle el plan”: DIM se burló de debut de ‘Juanfer’ Quintero en Junior)

El encargado de contar las infidencias de dicha situación fue el mismo Faud Char. El dueño del Junior aseguró que le habían recomendado a Julio Comesaña que Jarlan no cobrara el penal, pues era su último partido con la escuadra barranquillera.

“Esa es una de las razones por las que me molesto con Comesaña, porque todos los jugadores le decían que Jarlan no. Rafa Pérez y todos. Estaba hablado. Comesaña ya no estaba en Junior en ese partido, ya había renunciado, Jarlan también, era su último partido”