Junior de Barranquilla se impuso ante Millonarios con un solitario gol de Luis ‘Chino’ Sandoval, al minuto 20 del primer tiempo del partido jugado en el estadio Metropolitano del barrio Ciudadela 20 de julio, resultado que dejó momentáneamente al equipo del Bolillo Gómez dentro de los ocho clasificados al cuadrangular final, a tres fechas de concluir el todos contra todos de la Liga Betplay.

En la anotación del delantero atlanticense, que fue criticado por la hinchada rojiblanca por botar un penal en el último suspiro del partido ante Boyacá Chicó en el ‘Metro’, tuvo mucho que ver Léider Berrío (cobró el tiro de esquina), pero también un alcanzpelotas del escenario deportivo que reaccionó rápidamente para que el jugador centrara magistralmente para el posterior golpe de cabeza del número 19 soledeño que infló la red albiazul.

“El profe Pazo se me acercó a felicitarme. Berrío me dio la mano en el festejo y me dijo: ‘todo bien’”, reveló el jugador a El Heraldo.