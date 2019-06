green

Ante Deportivo Pasto en El Campín no fue la excepción, aunque solo la lució después del gol ‘volcánico’ al final del encuentro y en los penales, pues la mayor parte del compromiso tuvo una chaqueta puesta. La popular camisa es la misma que usó en la final ante Independiente Medellín el semestre pasado.

La camisa de la suerte de Julio Comesaña. “Ya veré que hago con ella (risas)”, señaló el uruguayo luego de conseguir el bicampeonato con el @JuniorClubSA. 8⭐ (2018-ll) 9⭐ (2019-l) pic.twitter.com/gxH0GzvO4C — Sebastián Castillo Castillo (@sebcas93) 13 de junio de 2019

No obstante, después de sufrir los penaltis y lograr el bicampeonato, el técnico ‘tiburón’ volvió a quitarle valor a este hecho. “¿Qué voy hacer con la camisa? La verdad, más adelante veré qué hago con ella. No creo que nosotros ganemos porque me la pongo en los partidos”, respondió Comesaña de manera jocosa, luego de la premiación.

También hay que decir que esta cábala no siempre le ha funcionado al uruguayo, ya que en la final de la Copa Sudamericana del año pasado, hizo parte de su vestuario y la escuadra barranquillera no pudo levantar el título continental, tras perder en penas máximas ante Atlético Paranaense.

Con la estrella obtenida en el máximo escenario deportivo de los capitalinos, el entrenador levantó su cuarto título con la institución atlanticense; 3 ligas (1993, 2018-2 y 2019-1) y una Copa Águila de 2017, lo convierten el técnico más exitoso en la historia del Junior.