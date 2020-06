green

El país se enteró de esa situación cuando el relator y Cadavid hablaron al respecto en una transmisión en directo que hicieron por Instagram. Téllez fue compañero de ellos hace unos años en el programa ‘Saque largo’, de Win Sports, pero el exfutbolista se retiró de ese medio de comunicación porque, según él, el ambiente laboral ya no era el mejor.

Téllez recordó el día en el que le pegó a Cadavid en la cara, cuando estaban sosteniendo junto a Eduardo Luis una discusión futbolística fuera del aire. El ahora panelista del programa Nexo ESPN coincidió en el relato que hicieron de los hechos sus dos excompañeros y aseguró:

“En ese momento lo que sucedió fue una reacción a una discusión bastante acalorada, que terminó con el que menos tenía que llevar del bulto (Juan Felipe Cadavid). Porque, al final de cuentas, yo viví muchas situaciones dentro del programa en las que me tuve que contener, por diversas situaciones que pasaron al aire, que fueron problemas complejos. Había un ambiente bastante difícil. Yo por eso me retiré, realmente. Quise darme un aire, seguir mi camino, porque no me sentía cómodo”, contó Téllez en una entrevista que le hizo en Instagram el periodista Jhon Jairo Miranda.

Entrando en detalles de por qué reaccionó golpeándole la cara a Cadavid, Téllez agregó: “Empezó siendo una discusión de fútbol fuera del aire, en la que hubo unos insultos hacia mi parte y yo terminé reaccionando. Después hablé con Juan Felipe, le dije que me disculpara porque no tendría que haber pasado. Fue una calentura, nosotros los jugadores de fútbol las vivimos mucho. Terminó llevando del bulto Juan, que era con el que menos discusiones había tenido”.

Cuando Miranda le preguntó a Téllez si otro compañero de aquel entonces en ‘Saque largo’ sí podría haber merecido una reacción como la que él tuvo con Cadavid, el exgoleador recordó las diferencias que él tenía con el periodista Jorge Bermúdez.

“Jorge fue bastante ofensivo en ciertas situaciones, era incómodo. Muchas veces Jorge se refería de forma despectiva hacia los jugadores”, comentó Téllez.

En la transmisión que hizo por Instagram hace semanas junto a Eduardo Luis, Cadavid contó el episodio del golpe que recibió de Téllez de la siguiente manera:

“Estábamos en maquillaje y se armó una polémica entre ustedes dos (Eduardo Luis y Téllez), se reclamaron, se reclamaron y yo salí y le dije algo fuerte a Julián, no fue grosería. Y la respuesta de Julián no fue con palabras, sino sacar la mano (…) Él estaba tratando mal al periodismo y yo le dije que él ya hacía parte de nosotros, pero con las palabras que él estaba usando, se las devolví”.

