Uno de los partidos más atractivos de la fecha 10 de la Liga I-2024 del fútbol colombiano, entre Deportivo Cali y Once Caldas, en el estadio de Palmaseca. Allí, uno de los grandes atractivos, además de su historia y nóminas, era la posibilidad de que Dayro Moreno rompiera el récord de máximo goleador histórico. Sin embargo, infortunadamente, lo deportivo pasó a un segundo plano.

“Es una tristeza lo que pasa. Está en riesgo el partido de hoy (viernes 1 de marzo). La Junta Directiva de Once Caldas se encuentra reunida definiendo si juegan o no contra Cali. Las posiciones están divididas. Algunos dicen que no hay garantías ante un árbitro (Carlos Ortega) amenazado. Otros dicen que hay que sentar un precedente“, dijo Ricardo Orrego, en ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’.

Y es que, se conocieron, en las últimas horas, pancartas y trapos amenazantes contra el juez central del encuentro entre el ‘azucarero’ y el ‘blanco blanco’, con carteles intimidatorios. De hecho, el contenido de dicho trapo fue directo: “Ortega pita bien, tu familia te espera”. Debemos recordar que su tío, Álvaro Ortega, quien era árbitro, fue asesinado el pasado 15 de noviembre de 1989.

Así las cosas, se deberá aguardar por nueva información y futuras decisiones al respecto. Incluso, la Dimayor, en horas de la mañana de este viernes 1 de marzo, se pronunció “rechazando todas las amenazas a jugadores, directivos y árbitros del fútbol colombiano”. El panorama ha estado complicado, teniendo en cuenta que también ha pasado, días atrás, otros hechos con diferentes actores.

En las últimas semanas, se han denunciado temas con mensajes en contra de jugadores como el uruguayo José Aja, del Medellín; de Jhon Jairo Bodmer, técnico que salió de Nacional y una de las razones tuvo que ver con el temor de su seguridad y de sus familiares. En las huestes ‘verdolagas’, no de ahora, sino de hace meses, los directivos han aparecido en panfletos intimidatorios.

Comunicado oficial de jugadores de Once Caldas ante amenazas a Carlos Ortega

“Ante las amenazas que se han conocido públicamente contra la integridad del señor Carlos Ortega, los futbolistas del plantel del Once Caldas, a través de Acolfutpro, queremos manifestar todo lo siguiente:

Repudiamos vehementemente cualquier conducta que amenace la vida y la integridad de los actores del fútbol, como ha ocurrido en las últimas horas con mensajes intimidantes contra el árbitro Carlos Ortega, quien será el encargado de dirigir el partido que disputaremos esta noche contra el Deportivo Cali, en el estadio de Palmaseca, por la Liga.

Es preocupante que se presenten este tipo de actos amenazantes, además porque en este caso se trata del árbitro que dirige un partido que es determinante en la lucha por alcanzar nuestros objetivos.

Pedimos a la Dimayor, a la Federación Colombiana de Fútbol y a la Policía Nacional, garantías de seguridad para el señor Ortega y para todos los que hacemos parte de la industria del fútbol colombiano, para ejercer nuestro trabajo con tranquilidad y paz.

¡Reglas claras, vida digna!”

