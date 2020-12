Una de ellas corresponde al periodista chileno Rodrigo Fuentealba, que en ‘Blog deportivo’, programa de Blu Radio, señaló que el vallecaucano Reinaldo Rueda acordaría su salida del combinado chileno para asumir en la Selección Colombia y que su puesto en el elenco austral podría ser ocupado por el argentino José Pékerman.

Sin embargo, apuntó que Pékerman estaría siendo sondeado por los futbolistas ‘cafeteros’:

“Gente allegada a Pékerman me ha dicho que el tema de la Selección Colombia no está descartado para él. Me dicen que hay jugadores de la selección colombiana en comunicación constante con Pékerman”.