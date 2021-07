La televisión pública ERT despidió a Karmiris por cuenta de sus burlas racistas lanzadas contra al atleta surcoreano que le ganó a un griego en su debut de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Los comentarios del periodista se enmarcaban en la derrota del jugador griego Panagiotis Gionis 4-3 ante Young-sik y hacían alusión a los ojos rasgados de este último.

Cuando se le preguntó sobre la habilidad de los jugadores de tenis de mesa de Corea del Sur, Karmiris dijo que “sus ojos están entrecerrados, así que no puedo entender cómo pueden ver la pelota moviéndose hacia adelante y hacia atrás”, indicó la AP.

Young-sik, que ya está en los cuartos de final del torneo individual masculino de tenis de mesa, también derrotó al alemán Timo Boll (4-1) y ahora buscará el pase a las semifinales de su disciplina en Tokio 2020.

Timo Boll (Germany) was knocked out by Jeoung Young-sik (Korea) in the R16 set of games with a score of 1-4. This is Timo Boll's 6th Olympic Games. pic.twitter.com/RgFD65s0iL

— San Miguelito (@darenarceo) July 27, 2021