El presentador hizo los comentarios junto con su equipo del programa ‘El mañanero’, de ‘La Mega’, hace poco más de una semana, cuando se refirió a la nueva canción que lanzó ese grupo musical.

“Van muy rápido esos chinos, se me hace muy comercial […] es que eso le meten mucho billete, hacen que los pongan en el top de las listas […] los Grammy los meten con todo el billete, pero no han logrado ganar nada”, fueron varias de las expresiones que se escucharon en la trasmisión en vivo del espacio radial.

Los comentarios provocaron la molestia de los seguidores de BTS, ya que consideraron que las palabras de Villalobos tenían cierta insinuación de que habría dinero de por medio para que el grupo musical reciba reconocimientos a nivel mundial.

Fue por eso que un grupo de fans sacó un comunicado para rechazar lo dicho en el programa y para solicitar unas disculpas, que llegaron días después de una forma muy particular: los locutores se disfrazaron y usaron elementos alusivos a Corea del Sur para continuar con la mofa.

Fue así como la tv surcoreana recogió ese fragmento del programa, un usuario lo compartió en redes y el tema de la burla revivió al punto de que algunos dijeron sentir “vergüenza” por lo que consideran fue “un insulto” a esa comunidad.

En medio de las críticas, Villalobos puso un trino para referirse al tema, pues dijo que no le gusta ese grupo y que esa es su opinión personal. Luego, apareció en un video en Instagram donde se disculpó si llegó a causar ofensas.

No me gusta BTS, es un producto de mercadeo y ya, ahhh pero tampoco tengo la edad para que me guste.

— Alejandro Villalobos (@alejovillalobos) July 9, 2021