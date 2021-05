green

La ceremonia de premiación, que se llevó a cabo en el teatro Microsoft de Los Ángeles, California (Estados Unidos), comenzó con la entrega, fuera de cámaras, del reconocimiento a la mejor artista latina del año para la reguetonera Karol G.

El orgullo colombiano se apoderó de los tuiteros locales, quienes convirtieron a la artista paisa en tendencia en las redes sociales, no solo por su premio Billboard, sino también por una aplaudida presentación en la gala.

Yo viendo la presentación de Karol G: pic.twitter.com/X18dVNYW6m — Daiki (@medixntrol) May 24, 2021

Nick Jonas presentando a Karol G

Yo: pic.twitter.com/lImNjiQYuB — Lula | COLOMBIA RESISTE 🇨🇴 (@prioritylu) May 24, 2021

Yo enseñándole a todos q KAROL G ganó un #BBMAs Americano pic.twitter.com/SxDiiHDFlu — WAFFLES®⛵️ (@ale_mohe) May 23, 2021

DIOSA REGIA REINA🤩🤩🤩🤩 Karol G es mi pastora nada me falta https://t.co/bcFtRbwDyj — valen yepes (@valentinayepesg) May 24, 2021

Joe perreando con Karol G

Esto era lo que necesitaba ver

#BBMAs #JonasBrothers pic.twitter.com/uqu38f8rCV — Yin 🇨🇴 (@StrangerGameCap) May 24, 2021

El vestido “trasparentoso” de la cantante urbana también fue protagonista de la noche, generando divertidos memes y llevando a varios medios internacionales, como E! Entertainment a declararla “reina de la alfombra roja”.

Cuando veo a Karol G, me dirán baboso pero la bichota está buenísima #BillboardTNT pic.twitter.com/3yW6Bbn3i7 — ค ɭ є א เ ๏ ร 🇸🇪 (@aaleexx666) May 24, 2021

Karol G es tendencia en Colombia por más de 3.500 tweets debido a su participación en #BBMAs pic.twitter.com/8Ak8PsYIjN — stream team (@karolgstt) May 24, 2021

El otro músico latinoamericano que se robó el show fue Bad Bunny, quien se quedó con 4 premios en las 4 categorías en las que estaba nominado: mejor artista latino, mejor álbum latino (‘YHLQMDLG’), mejor canción latina (‘Dákiti’) y mejor artista latino masculino.

Pero lo que más llamó la atención de los internautas fue su tímido discurso al recibir el primero de los cuatro reconocimientos mencionados, pues el boricua se pronunció en español en una ceremonia en la que dominaba el idioma inglés.

Como que no le entendieron el discurso de bad bunny!? Si básicamente nos dijo love yourself y que seamos considerados con los demás

Mi idolo#BBMAspic.twitter.com/Y1A4iub3u3 — Yin🇨🇴 (@cohxbilisa) May 24, 2021

cada vez q bad bunny tiene q hablar en un premio gringo me acuerdo de esta wea jdjdb pic.twitter.com/cUXAvc0OQU — javi BUTTER! (@jjkooberry) May 24, 2021

bad bunny: gringos culiaos el público: AAAAAAAAAAAA 👏👏👏 — cami🧈 (@hoseokkisses) May 24, 2021

Pero hablemos de que bad bunny recogió su premio y el sabiendo inglés, prefirió hablar en español, en un programa gringo, el siempre agradece en español y no le importa nada, JAJAJAJJAA ÍDOLO BAD BUNNY#ButterLiveDebut @BTS_twt pic.twitter.com/f394Pg4odD — 𝑺𝒕𝒓𝒆𝒂𝒎 𝘉𝘶𝘵𝘵𝘦𝘳⁷ 🥞 (@seven_withyou) May 24, 2021

Finalmente, entre las principales tendencias en redes sociales de la noche, estuvo la fanaticada de BTS, banda surcoreana que también se quedó con 4 premios en la gala del domingo.

El ‘fandom’ de la banda de K-pop, llamado ‘ARMY’, llenó de comentarios y memes la red social Twitter luego de que varios de los fanáticos notaran que en la votación a la mejor ‘fandom’, organizada por el canal TNT Latinoamérica, hubo confusión respecto a cómo hacerlo, y por lo tanto muchos de esos votos no fueron contabilizados.

#Army recordara siempre que, aunque entro tarde en la competencia, por no saber votar correctamente , a un así ganó una encuesta; que aunque no era un premio, igualmente lo hicimos por nuestro honor y ego🤣😁💜 #BillboardTNT @BTS_twt pic.twitter.com/lbhQyByCOg — 💙Army*Stay💚 (@CarmenR40925625) May 24, 2021

El 23 de mayo queda en la historia como el día en el que Army el fandom más grande, organizado, que rompe sus propios récords y llamado por muchos Hacker no sabía cómo usar un # 😂😂😂😂 I vote for #ARMY of @BTS_twt for “The best fandom” #BillboardTNT pic.twitter.com/HEpJHkjwOE — Isabel A (@IsabelV40870656) May 24, 2021

No digo que blackpink no merece ganar, Ellas son un grupo muy bueno, y Talentosas, el problema es algunas del fandom que no ayudan ni se organizan para apoyar. Les deseo ‘suerte’ la próxima. En fin, BTS es BTS Srry

I am voting for @BTS_twt #BTS #BTSARMY for #BillboardTNT #BBMAs pic.twitter.com/wRve5BCDcd — ꧁🇩🇴ᴇᴍʏᴊᴇᴏɴ🥞 ᵇᵘᵗᵗᵉʳ (@Emyjeon0t7) May 24, 2021