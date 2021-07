“No habrá espectadores” en las instalaciones de los Juegos Olímpicos de Tokio (23 julio-8 agosto) debido a un aumento de casos de coronavirus en la capital japonesa, anunció el jueves la ministra de los Juegos Olímpicos, Tamayo Marukawa.

La mayor parte de las instalaciones de los Juegos están situadas en la capital japonesa, pero algunas pruebas serán en otros departamentos, en los que se tomarán también “medidas concretas” en coordinación con los organizadores, añadió Marukawa.

Desde el inicio de la pandemia, los Juegos de Tokio son motivo de debate y un auténtico quebradero de cabeza para los organizadores, que ya tuvieron que aplazarlos en 2020 por el COVID-19 y reprogramarlos para este 2021.

Este anuncio llega unas horas después de la decisión del gobierno nipón de poner en marcha un estado de emergencia sanitaria en Tokio desde el lunes y hasta el 22 de agosto. Ese dispositivo englobará por tanto toda la duración de los Juegos Olímpicos.

JUST IN: The Tokyo Olympics will ban domestic spectators at events amid a fresh Covid surge that prompted a new state of emergency, officials said Thursday, reversing an earlier decision to allow some fans https://t.co/yEgvj7LtRd pic.twitter.com/lOMWWHmkzU

— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) July 8, 2021