Cristina Ouviña, una de las basquetbolistas españolas, subió varias fotos a Instagram en las que se veía una fiesta con varias botellas de vodka, un juego de cartas y algunos atletas semidesnudos.

En medio de la fiesta quedó captada una de las grandes figuras de la NBA, el esloveno Luka Doncic, quien el día anterior de la rumba se había fajado con una actuación estelar en el triunfo de los europeos contra Argentina por el arranque del baloncesto de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

La polémica se desató por cuenta de la ambigüedad entre los estrictos protocolos sanitarios que se ven en las transmisiones de los eventos y la ausencia de estos en las imágenes subidas por los atletas a redes sociales.

Una vez se viralizaron las imágenes, Ouviña publicó un comunicado en el que pedía disculpas por haber ido a la fiesta, pero también se disculpaba con los otros atletas por exponerlos de esa forma.

“Me gustaría pedir disculpas a quienes se hayan podido sentir molestos con las imágenes que publiqué en mis redes sociales, especialmente a los miembros de la delegación de Eslovenia, a los que no me cansaré de pedir disculpas una y otra vez si hace falta. Me equivoqué compartiendo esta parte de mi experiencia olímpica, pero quiero resaltar que todos los atletas que estamos en Tokio somos conscientes de la situación de pandemia en la que vivimos”, indicó la basquetbolista, en palabras recogidas por el portal español 20 Minutos.