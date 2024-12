Por: Caracol TV

La novela de Juan Fernando Quintero está cerca de terminar. Este domingo 29 de diciembre, desde Argentina, dan como un hecho su salida de Racing y llegada a América de Cali para 2025. De esa manera, de concretarse y hacerse oficial, sería su quinto equipo en Colombia, tras jugar en Envigado, Atlético Nacional, Junior de Barranquilla e Independiente Medellín.

El medio ‘TNT Sports’ afirmó que “‘Juanfer’ ya tendría TODO ARREGLADO con los ‘escarlatas'”. Pero no es no fue todo, ya que dieron detalles del contrato que tendría. “Firmaría por tres años, que ya lo tiene asegurado, y estaría todo OK desde el jugador”, añadieron en la información.

Juanfer QUINTERO ya tendría TODO ARREGLADO con América de Cali. El contrato por 3 años ya lo tiene y estaría todo OK con el jugador. ▶️ Se convertiría en el MEJOR PAGO del fútbol colombiano. Lo único que falta es que llegue una oferta formal a Racing, lo cual todavía no sucedió.… pic.twitter.com/X1AHljjQL8 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 29, 2024

Según informó el medio argentino, la ‘Mechita’ haría un gran esfuerzo para pagar el sueldo del futbolista, ya que se convertiría en el jugador mejor pagado de toda la Liga BetPlay. No obstante, aún falta que América envíe una propuesta formal a Racing, dueño de su pase.

Si bien los valores no están confirmados, se habla de que la ‘Academía’ liberaría a ‘Juanfer’ por 5 millones de dólares.

