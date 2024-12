Juan Fernando Quintero se ha convertido en una de las figuras más comentadas durante este mercado de fichajes. Aunque aún tiene dos años de contrato con Racing Club, en el que fue pieza clave para conquistar la Copa Sudamericana, los rumores sobre un posible cambio de equipo y su regreso al fútbol profesional colombiano no dejan de crecer.

América de Cali habría dado el primer paso al presentar una oferta formal. Poco después, Millonarios e Independiente Medellín manifestaron su interés, pero el club vallecaucano parece decidido a asegurarse los servicios del talentoso volante de 31 años. Según se informa, sus directivos habrían sostenido una reunión con él en la ciudad de Cali para avanzar en las negociaciones.

El periodista argentino Sebastián Srur confirmó esta información y, en Radio Continental, declaró que ve muy posible el contrato de parte de América de Cali.

Info de Juanfer: el América de Cali va con todo por el. Contrato jugoso. Es mas: hubo reunión en Cali.

Lo veo posible.

Lo conté recién en @Continental590 — Sebastián Srur (@Sebasrur) December 27, 2024

¿Qué ha dicho Tulio Gómez sobre el posible acercamiento de Juan Fernando Quintero?

El máximo accionista del equipo vallecaucano ya se refirió sobre el posible contacto del mediocampista de la Selección Colombia, y en diálogos con El Vbar dijo que “a quién no le va a gustar un ‘crack’ de esos. Se da el lujo de ser ídolo de Racing y de River Plate. Tenemos las ganas (risas). Hasta que un jugador no pase exámenes médicos y no firme, no se puede decir, en la puerta del horno se quema el pan. Cuando yo hablé con ‘Juanfer’ estaba a la baja, pero le dio un título a Racing y hoy River lo quiere, Millos lo quiere, Junior lo quiere“.

Quintero no sería la única estrella que buscaría América de Cali

Cabe resaltar que el club escarlata también ha mostrado el interés por el delantero chileno Eduardo Vargas, quien no continuará con Atlético Mineiro y sería una gran posibilidad para unirse al equipo del Valle del Cauca.

En ese sentido, América ya dio a conocer dos caras nuevas para el 2025: Mateo Castillo y Ómar Bertel, quienes ya fueron presentados de manera oficial por el equipo en sus redes sociales.

