La novela del futuro de Juan Fernando Quintero sigue dando de qué hablar. Hace algunos días el jugador realizó una publicación en la que dejaba en claro que no seguiría jugando en River Plate, club en el que es uno de los grandes ídolos.

Esto dio paso a las especulaciones sobre cuál sería su próximo club. El jugador sonó para llegar a equipos del fútbol colombiano, de la MLS y de Brasil. Sin embargo, no se ha concretado ninguna posibilidades que tiene.

Por ahora, el creativo no tiene definido en que club continuará su carrera, aunque en las últimas horas dio pistas de cual sería su próximo destino. Y es que, actualmente, el paisa es jugador libre luego de que no llegara a un acuerdo para continuar en River Plate. Esto hace que sea más apetecido, pues el costo del traspaso no sería tan caro.

En entrevista con el periodista Ricardo Arce, Quintero le hizo guiños a un grande de Brasil. Se trata del Flamengo, que lo ha tenido en la órbita desde hace algún tiempo.

“Es un equipo grandísimo, se lo que representan a nivel de Sudamérica y mundial. Ojalá Dios nos lo permita y se de bien para todos” aseguró Juan Fernando.

Según la información que ha circulado en las últimas semanas, el actual campeón de la Copa Libertadores tendría la intención de sumarlo a su plantel, algo que al colombiano no le disgusta para nada.

De darse llegada de ‘Juanfer’ a Flamengo, se sumaría a una plantilla plagada de figuras, como Arturo Vidal, Giorgian De Arrascaeta, ‘Gabigol’, David Luis y Pedro.