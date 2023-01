Aparte de ser compañeros de Selección Colombia y de haber surgido en las categorías infantiles y juveniles del Envigado, James Rodríguez y Juan Fernando Quintero comparten muchas más cosas en común. Y esta relación, que inició desde que eran unos niños, perdura y el paisa no duda en defender al nacido en Cúcuta.

Más allá de algunas excepciones, no muy duraderas, estos zurdos han sido los dueños de la creación y hasta se han ‘turnado’ la camiseta de ‘la tricolor’ con el número 10. Teniendo en cuenta que, por diferentes circunstancias y momentos, no han compartido muchas veces en el equipo nacional en cancha.

La distancia de los 2 jugadores de los medios de comunicación tradicionales ya es muy conocida, por cuenta de las polémicas, críticas y por decisión propia. Y así como James tuvo una etapa de salir en muchas transmisiones de Twitch y de ‘influenciadores’ relacionados con videojuegos, ahora ‘JuanFer’ es el que está haciendo varias apariciones en transmisiones online, pódcast y de jóvenes que se han posicionado en redes.

Después de todo lo que ha compartido con James en toda su vida, no solo su carrera profesional, ‘JuanFer’ habló abiertamente de esa amistad, en una entrevista para la Federación Colombiana de Fútbol: “Recuerdo mucho nuestra infancia, es un amigo de toda la vida, lo quiero mucho, porque hemos vivido experiencias muy bonitas. Hoy en día tiene gran presente, para nosotros es muy importante y el caso mío también”.

Aunque son pocos los partidos, son muy buenos los recuerdos de ellos juntos con ‘la tricolor’, uno de ellos fue la goleada 3 por 0 sobre Polonia, en el Mundial Rusia 2018, y así lo destacó Juan Fernando:

“Dentro del campo, he podido estar con él, hemos podido disfrutar. Recuerdo mucho el partido con Polonia, se hablaba mucho de que no podíamos estar [juntos en la titular] y estuvimos a la altura, ganamos. Que hoy tengamos la posibilidad de volver a estar en la selección juntos, poder aportar nuestro ‘granito de arena’ en el campo y afuera, es muy importante”.

Y lejos de correrse de la responsabilidad o de sacar excusas, Quintero sabe que él, James, y otros más, son los llamados a conducir el grupo de cara al Mundial del 2026: “Sabemos lo que representamos y lo que nos vamos a jugar, va a ser muy importante para continuar con este proceso”.

Pero no son las únicas palabras que ha dado Juan Fernando Quintero sobre James Rodríguez en el último tiempo, también lo hizo en el pódcast ‘¡Hablámelo Nea!’ y en esta conversación lo hizo mucho más libre y no solo reconoció que el jugador cucuteño es como un hermano, también lo defendió de los ataques:

“Somos muy amigos, somos hermanos, creo que en el campo uno tiene que estar con hermanos. Todos tenemos buena relación, sabemos lo que representa Falcao y lo que ha hecho. Y James, que me parece un poco injusto las críticas, con una persona que nos ha dado tanto reconocimiento, ha sacado el país adelante, la bandera. En el campo tengo algo particular y es que yo disfruto, independientemente de lo que sea, con críticas o no, hacer parte del juego. Yo estoy con mis hermanos, estoy bien respaldado, voy a ayudarlos siempre a todo lo mejor”.