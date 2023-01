No se puede decir que Juan Fernando Quintero se quiso ir de River Plate o que no le dio espera al club, para solucionar el tema que lo llevó a salir del equipo que lo tiene como ídolo. Sin embargo, no se tenía claro por qué no hubo renovación de contrato, pero un periodista desde Argentina aclaró la situación.

Y el problema es de dinero, pero no solo del que le tenía que pagar el equipo gaucho al talentoso colombiano, también era la forma de depositar ese dinero sin que el futbolista tuviera descuentos o se viera afectado por la devaluación del peso argentino. Así lo explicó el comunicador Juan Cortese, que cubre la actualidad del ‘millonario’ en TyC Sports.

(Vea también: Se filtró la cifra con la que Flamengo convencería a ‘Juanfer’ Quintero: sueldazo)

Y esta situación dejó con “mucha bronca” a los hinchas de River, ya que consideran que pudo haberse buscado una forma para que ‘Juanfer’ se quedara y no tuvieran una baja tan dura. Sobre todo, cuando está empezando el proceso de Martín Demichelis, después de la salida del exitoso Marcelo Gallardo.

El problema que tuvieron ‘Juanfer’ Quintero y River Plate para renovar su contrato para 2023

En la programación de ‘TyC Sports Verano’, hicieron una aclaración de lo ocurrido entre Quintero y River, empezando por decir que los hinchas quedaron molestos por cuenta de lo ocurrido:

(Vea también: “Te quiero”: mensaje de ‘Juanfer’ Quintero a Gamero ilusiona a hinchas de Millonarios)

“El hincha de River tiene mucha bronca, porque siente que ‘JuanFer’ se le fue y la dirigencia no hizo demasiado para retenerlo. Quintero es un futbolista que tiene características personales, que hoy no hay en la Argentina; es un jugador extranjero con domicilio fiscal en nuestro país. Cuando ocurre esto, ningún individuo de nuestro país, con domicilio fiscal en Argentina, puede cobrar en moneda extranjera”.

En resumidas cuentas, por la crisis económica que afecta a Argentina y que lleva a que en ese país no se pueda pagar en dólares a quienes trabajan y viven en ese territorio, se obligaba a que el nuevo contrato de ‘JuanFer’ se hiciera en pesos argentinos. Y así estaba sujeto a la devaluación de la moneda y a tener que ganar en esa misma denominación, llevando a que cualquier dinero que quisiera sacar o cambiar a dólares, se viera afectada.

Y aunque en otros casos, incluso de contratos más altos, hay soluciones. Que Quintero quede como jugador libre, evita que le puedan consignar a una cuenta en el exterior: “¿Cómo se solucionaría? Con una cuenta en el extranjero, pero al ‘JuanFer’ un futbolista libre, no hay ninguna cuenta de un club del extranjero, por ejemplo, como sí pasa con [Miguel Ángel] Borja, que pueda abrirse para que él cobre su contrato en dólares… La legislación del Banco central no va a cambiar por un club”.

Según Cortese, las partes sí tenían un acuerdo para renovar, pero este caso del pago llevó a que se extendieran las cosas y dejaran vencer el contrato el pasado 31 de diciembre de 2022. También contó que Juan Fernando Quintero y el Shenzen de China están en problema de no pagos y el tema llegó a otras instancias: “Y si el Shenzen, el exclub de Quintero, con el que está en litigio en Fifa por falta de pago, no habría una cuenta para disponerle a ‘JuanFer’ los dólares por los próximos años de contrato, no había forma de solucionarlo”.

Después de que el periodista de TyC Sports diera por cerrado el tema, con una frase contundente, “lamentablemente para River, ya lo perdió”, el periodista Guido Glait, que es hincha de River Plate abiertamente, señaló que el problema pudo ser culpa del club ‘de la banda cruzada’:

“Me da la sensación, con temor a equivocarme, que no se hizo todo para quedarse con un ‘ídolo moderno’, tal vez el autor del gol más importante de la historia del club”.

Con esta explicación de lo que significa la salida de ‘Juanfer’ Quintero de River Plate, del tema económico y de los problemas alrededor, se confirma que las partes querían mantener el contrato y el tema de dinero sí fue causante de todo. Y también se ratifica que el paisa tiene un sueldo alto, ni uno de los más poderosos de Argentina pudo solucionar la situación y el jugador espera encontrar en Colombia u otras ligas, la tranquilidad de recibir sus pagos sin contratiempos o cambios.